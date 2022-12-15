https://ria.ru/20221215/erdogan-1838870509.html

Эрдоган не намерен ни у кого просить разрешения на встречу с Асадом

Эрдоган не намерен ни у кого просить разрешения на встречу с Асадом - РИА Новости, 15.12.2022

Эрдоган не намерен ни у кого просить разрешения на встречу с Асадом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не будет просить у кого-то разрешения для того, чтобы провести встречу с сирийским лидером Башаром Асадом. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:21

2022-12-15T13:21

2022-12-15T13:21

в мире

сирия

башар асад

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не будет просить у кого-то разрешения для того, чтобы провести встречу с сирийским лидером Башаром Асадом.Эрдоган ранее не исключал встречу с сирийским лидером, заявив, что "в политике не бывает обид". Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее сказал РИА Новости, что Москва не навязывает посредничество Анкаре и Дамаску, но если РФ попросят, она готова провести встречу президентов."Я не прошу у кого-то разрешения на то, с кем, когда и как встречаться. У меня была встреча с президентом Египта в Катаре. Я ни у кого не спрашивал разрешения. Наши национальные интересы будут определяющим фактором в том, какие шаги мы предпримем по Сирии. От безопасной зоны в Сирии до мер, которые мы будем принимать против террористических организаций", - сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Туркмении.

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, башар асад, турция, реджеп тайип эрдоган