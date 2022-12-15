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В Московской епархии нашли альтернативу шоу "Голос"

В Московской епархии нашли альтернативу шоу "Голос" - РИА Новости, 15.12.2022

В Московской епархии нашли альтернативу шоу "Голос"

Вокальный фестиваль "Молодая Москва" станет православным ответом на шоу "Голос", наставниками молодых музыкантов станут иеромонах Фотий, Зара, Денис Майданов,... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:39

2022-12-15T11:39

2022-12-15T11:39

религия

зара (зарифа мгоян)

денис майданов

сергей галанин

москва

московская область (подмосковье)

россия

"голос"

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Вокальный фестиваль "Молодая Москва" станет православным ответом на шоу "Голос", наставниками молодых музыкантов станут иеромонах Фотий, Зара, Денис Майданов, Сергей Галанин, хор Сретенского монастыря, рассказал РИА Новости председатель отдела по делам молодежи Московской (городской) епархии протоиерей Кирилл Сладков."В рамках второго православного вокального фестиваля "Молодая Москва" мы организуем конкурс исполнителей из Москвы и ближайшего Подмосковья возрастом от 18 до 35 лет. Проект крупномасштабный, подобного не делал никто в России. Это будет ответ известному шоу, условно говоря, "православный Голос", - сказал Сладков.По его словам, на конкурсе ждут исполнителей с "духовным, патриотическим или классическим репертуаром", работающих в различных музыкальных стилях от классической и духовной музыки до фолка, джаза и рэпа. На фестивале заявлено пять номинаций: сольный вокал, дуэты, трио, квартет или группа, хоровое пение. Заявки можно подать до 10 февраля через страницу проекта в VK."Конкурсанты смогут принять участие в мастер-классах с наставниками – звездами эстрады, записать с ними трек в студии, а в финале выступить на одной сцене", - пояснил протоиерей.Среди наставников – победитель шоу "Голос" иеромонах Фотий, артисты Денис Майданов, Зара, основатель группы "СерьГа" Сергей Галанин, оперная певица Светлана Феодулова, музыканты Александр Алехно, Стас Море, Софья Онопченко, арт-группа "Ларго", хоры Сретенского монастыря и "Русский формат"."В жюри конкурса войдут педагоги по вокалу, актерскому мастерству, хореографии и представители молодежного отдела Московской городской епархии. Они выберут победителей с учетом голосования в социальных сетях фестиваля", - рассказали РИА Новости организаторы.Они уточнили, что конкурс пройдет в три этапа. На первом, отборочном – с 13 декабря по 10 февраля 2023 года - пройдет "сбор заявок и предварительное прослушивание онлайн": участникам надо заполнить заявки со ссылками на две своих записи. "На втором этапе (20 февраля - 28 марта) жюри прослушает участников вживую. Во время очного прослушивания с самыми интересными претендентами запишут видео, которое выложат в группе проекта во "ВКонтакте". Там же (https://vk.com/molodaya_moskva) с 13 по 27 марта состоится онлайн – голосование. Жюри с учетом результатов голосования выберет 10 победителей – лауреатов: по двое на каждую номинацию", - пояснили организаторы.На третьем этапе, который пройдет с 3 апреля по 30 мая, лауреаты в качестве приза получат возможность вместе с наставниками и хореографом подготовить номер и сделать две профессиональные записи в студии – из предложенного наставниками репертуара. Также про каждого победителя снимут видеоролики-визитки, в которых покажут их выступления и зарисовки из творческой жизни.Финал фестиваля – гала-концерт, в котором примут участие лауреаты и их звездные наставники, состоится 25 июня в концертном зале "Моспродюсер".

https://ria.ru/20221125/serial-1834228887.html

https://ria.ru/20221201/rpts-1835698586.html

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Никита Бизин

зара (зарифа мгоян), денис майданов, сергей галанин, москва, московская область (подмосковье), россия, "голос", сретенский монастырь, религия