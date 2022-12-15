https://ria.ru/20221215/but-1838858911.html
Слуцкий не исключил, что Бут в скором времени отправится в Донбасс
Слуцкий не исключил, что Бут в скором времени отправится в Донбасс - РИА Новости, 15.12.2022
Слуцкий не исключил, что Бут в скором времени отправится в Донбасс
Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что Виктор Бут в скором времени отправится в Донбасс. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:55
2022-12-15T12:55
2022-12-15T15:23
виктор бут
бриттни грайнер
донбасс
сша
россия
лдпр
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что Виктор Бут в скором времени отправится в Донбасс."В недалеком будущем, думаю, что (Виктор Бут. — Прим. ред.) будет в Донбассе, где его знают, где его ждут", — сказал парламентарий журналистам.Неделю назад Виктора Бута освободили из американской тюрьмы, где он провел почти 15 из 25 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержке терроризма. Россиянина обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую срок в России.Вскоре после возвращения на родину Бут стал членом ЛДПР, Слуцкий вручил ему партийный билет. Сам Бут заявил в интервью RT, что поддерживает спецоперацию на Украине, и признался, что сам бы отправился туда, "если была бы возможность и навыки необходимые".
https://ria.ru/20221212/but-1838064620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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виктор бут, бриттни грайнер, донбасс, сша, россия, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Донбасс, США, Россия, ЛДПР, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик)
12:55 15.12.2022 (обновлено: 15:23 15.12.2022)
Слуцкий не исключил, что Бут в скором времени отправится в Донбасс
Лидер ЛДПР Слуцкий не исключил, что Виктор Бут может в скором времени поехать в Донбасс