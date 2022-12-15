https://ria.ru/20221215/baykal-1838954664.html
Путин напомнил, что программа оздоровления Байкала должна исполняться
Путин напомнил, что программа оздоровления Байкала должна исполняться - РИА Новости, 15.12.2022
Путин напомнил, что программа оздоровления Байкала должна исполняться
Программа оздоровления озера Байкал должна исполняться, город Байкальск должен тоже развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:02
2022-12-15T17:02
2022-12-15T17:02
экология
владимир путин
байкал
россия
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Программа оздоровления озера Байкал должна исполняться, город Байкальск должен тоже развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. "Михаил Владимирович, я бы попросил вас тоже обратить на это внимание в том числе и с точки зрения развития самого города Байкальска", - сказал Путин.Байкальск был основан в 1961 году как поселок строителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Через пять лет, когда комбинат выдал первую продукцию, населенный пункт получил статус города. В 2010 году его территория частично вошла в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала".
https://ria.ru/20221209/buryatiya-1837401070.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, владимир путин, байкал, россия, политика, михаил мишустин
Экология, Владимир Путин, Байкал, Россия, Политика, Михаил Мишустин
Путин напомнил, что программа оздоровления Байкала должна исполняться
Президент Путин заявил, что программа оздоровления озера Байкал должна исполняться