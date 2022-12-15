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Путин напомнил, что программа оздоровления Байкала должна исполняться - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин напомнил, что программа оздоровления Байкала должна исполняться
Путин напомнил, что программа оздоровления Байкала должна исполняться - РИА Новости, 15.12.2022
Путин напомнил, что программа оздоровления Байкала должна исполняться
Программа оздоровления озера Байкал должна исполняться, город Байкальск должен тоже развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:02
2022-12-15T17:02
экология
владимир путин
байкал
россия
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Программа оздоровления озера Байкал должна исполняться, город Байкальск должен тоже развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. "Михаил Владимирович, я бы попросил вас тоже обратить на это внимание в том числе и с точки зрения развития самого города Байкальска", - сказал Путин.Байкальск был основан в 1961 году как поселок строителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Через пять лет, когда комбинат выдал первую продукцию, населенный пункт получил статус города. В 2010 году его территория частично вошла в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала".
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экология, владимир путин, байкал, россия, политика, михаил мишустин
Экология, Владимир Путин, Байкал, Россия, Политика, Михаил Мишустин
17:02 15.12.2022
 
Путин напомнил, что программа оздоровления Байкала должна исполняться

Президент Путин заявил, что программа оздоровления озера Байкал должна исполняться

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкЛед на озере Байкал
Лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Лед на озере Байкал. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Программа оздоровления озера Байкал должна исполняться, город Байкальск должен тоже развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Программы оздоровления озера (Байкал - ред.) должны исполняться, безусловно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он также обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. "Михаил Владимирович, я бы попросил вас тоже обратить на это внимание в том числе и с точки зрения развития самого города Байкальска", - сказал Путин.
Байкальск был основан в 1961 году как поселок строителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Через пять лет, когда комбинат выдал первую продукцию, населенный пункт получил статус города. В 2010 году его территория частично вошла в особую экономическую зону туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала".
Визит-центр Байкал заповедный на берегу озера Байкал в Бурятии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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