https://ria.ru/20221215/avtotor-1838760254.html
Калининградский "Автотор" планирует производить малый городской электрокар
Калининградский "Автотор" планирует производить малый городской электрокар - РИА Новости, 15.12.2022
Калининградский "Автотор" планирует производить малый городской электрокар
Калининградский "Автотор" разрабатывает собственный малый городской электрокар, батареи для него будут также производить в регионе, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T04:22
2022-12-15T04:22
2022-12-15T04:22
экономика
антон алиханов
калининград
россия
автотор
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
bmw x5
kia rio
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Калининградский "Автотор" разрабатывает собственный малый городской электрокар, батареи для него будут также производить в регионе, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов.Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов рассказал РИА Новости, что "Автотор" сохраняет планы по выпуску электрокара собственной разработки, производство планируется запустить в конце 2023 года."Это малый городской автомобиль. Думаю, что он будет востребован и в системе каршеринга в крупных городах, и просто в городах, как автомобиль для молодежи, для среднего класса", - рассказал Алиханов.Губернатор добавил, что работа над проектом идет не первый месяц."Сейчас, с учетом прихода "Росатома" в регион, они ориентируются на нашу отечественную батарейку, которая будет у нас же в регионе производиться. Под это будут строить новые заводы по выпуску этих автомобилей", - добавил он.Губернатор уточнил, что первый выпуск батареи запланирован предварительно на 2024 год, в эти же сроки "можно будет говорить и о каких-то, как минимум, тестовых сборках новых автомобилей".Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.
https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838759735.html
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экономика, антон алиханов, калининград, россия, автотор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", bmw x5, kia rio, hyundai genesis
Экономика, Антон Алиханов, Калининград, Россия, Автотор, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", BMW X5, Kia Rio, Hyundai Genesis
Калининградский "Автотор" планирует производить малый городской электрокар
Алиханов заявил о планах "Автотора" производить малый городской электрокар
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Калининградский "Автотор" разрабатывает собственный малый городской электрокар, батареи для него будут также производить в регионе, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов.
Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов рассказал РИА Новости, что "Автотор" сохраняет планы по выпуску электрокара собственной разработки, производство планируется запустить в конце 2023 года.
"Это малый городской автомобиль. Думаю, что он будет востребован и в системе каршеринга в крупных городах, и просто в городах, как автомобиль для молодежи, для среднего класса", - рассказал Алиханов.
Губернатор добавил, что работа над проектом идет не первый месяц.
"Сейчас, с учетом прихода "Росатома
" в регион, они ориентируются на нашу отечественную батарейку, которая будет у нас же в регионе производиться. Под это будут строить новые заводы по выпуску этих автомобилей", - добавил он.
Губернатор уточнил, что первый выпуск батареи запланирован предварительно на 2024 год, в эти же сроки "можно будет говорить и о каких-то, как минимум, тестовых сборках новых автомобилей".
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде
. Предприятие первым в России
начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW
, а также южнокорейских Kia и Hyundai
. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.