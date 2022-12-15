https://ria.ru/20221215/avtotor-1838760254.html

Калининградский "Автотор" планирует производить малый городской электрокар

Калининградский "Автотор" планирует производить малый городской электрокар - РИА Новости, 15.12.2022

Калининградский "Автотор" планирует производить малый городской электрокар

Калининградский "Автотор" разрабатывает собственный малый городской электрокар, батареи для него будут также производить в регионе, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T04:22

2022-12-15T04:22

2022-12-15T04:22

экономика

антон алиханов

калининград

россия

автотор

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

bmw x5

kia rio

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Калининградский "Автотор" разрабатывает собственный малый городской электрокар, батареи для него будут также производить в регионе, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов.Ранее глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов рассказал РИА Новости, что "Автотор" сохраняет планы по выпуску электрокара собственной разработки, производство планируется запустить в конце 2023 года."Это малый городской автомобиль. Думаю, что он будет востребован и в системе каршеринга в крупных городах, и просто в городах, как автомобиль для молодежи, для среднего класса", - рассказал Алиханов.Губернатор добавил, что работа над проектом идет не первый месяц."Сейчас, с учетом прихода "Росатома" в регион, они ориентируются на нашу отечественную батарейку, которая будет у нас же в регионе производиться. Под это будут строить новые заводы по выпуску этих автомобилей", - добавил он.Губернатор уточнил, что первый выпуск батареи запланирован предварительно на 2024 год, в эти же сроки "можно будет говорить и о каких-то, как минимум, тестовых сборках новых автомобилей".Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838759735.html

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838758022.html

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экономика, антон алиханов, калининград, россия, автотор, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", bmw x5, kia rio, hyundai genesis