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В Петербурге мужчину задержали по делам о проституции и убийстве - РИА Новости, 15.12.2022
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В Петербурге мужчину задержали по делам о проституции и убийстве
В Петербурге мужчину задержали по делам о проституции и убийстве - РИА Новости, 15.12.2022
В Петербурге мужчину задержали по делам о проституции и убийстве
Житель Подмосковья задержан в Санкт-Петербурге за вовлечение в проституцию 17-летней девушки, тело которой нашли летом в Балашихе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:34
2022-12-15T12:34
происшествия
андрей белый (бориc бугаев)
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
балашиха
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Житель Подмосковья задержан в Санкт-Петербурге за вовлечение в проституцию 17-летней девушки, тело которой нашли летом в Балашихе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как информирует ведомство, 43-летний мужчина, будучи в Петербурге в период с 1 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, вовлек в занятия проституцией 17-летнюю девушку "путем уговоров, угроз применения насилия и обещаний". Создав ее аккаунт в соцсетях, он сам искал клиентов для оказания им интимных услуг за деньги.Тело этой девушки со множеством травм обнаружили 5 июля в квартире на улице Андрея Белого в подмосковной Балашихе, уточняют в полиции. Следственные органы Московской области возбудили дело об убийстве. Одновременно главк СК по Санкт-Петербургу завел дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и вовлечении в занятие проституцией.Предполагаемого преступника объявили в розыск."Четырнадцатого декабря у дома 6 по Предпортовому проезду в Санкт-Петербурге за совершение указанных преступлений задержан разыскиваемый злоумышленник. Ему избрана мера пресечения – заключение под стражу", - заключают в городском главке МВД РФ.По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, задержанный мужчина – это блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин), приятельствующий с шоуменом Стасом Барецким. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20221209/propazha-1837440375.html
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санкт-петербург
московская область (подмосковье)
балашиха
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происшествия, андрей белый (бориc бугаев), санкт-петербург, московская область (подмосковье), балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Андрей Белый (Бориc Бугаев), Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
12:34 15.12.2022
 
В Петербурге мужчину задержали по делам о проституции и убийстве

Житель Подмосковья задержан в Санкт-Петербурге за вовлечение в проституцию и убийство

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Житель Подмосковья задержан в Санкт-Петербурге за вовлечение в проституцию 17-летней девушки, тело которой нашли летом в Балашихе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, 43-летний мужчина, будучи в Петербурге в период с 1 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, вовлек в занятия проституцией 17-летнюю девушку "путем уговоров, угроз применения насилия и обещаний". Создав ее аккаунт в соцсетях, он сам искал клиентов для оказания им интимных услуг за деньги.
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Тело этой девушки со множеством травм обнаружили 5 июля в квартире на улице Андрея Белого в подмосковной Балашихе, уточняют в полиции. Следственные органы Московской области возбудили дело об убийстве. Одновременно главк СК по Санкт-Петербургу завел дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и вовлечении в занятие проституцией.
Предполагаемого преступника объявили в розыск.
"Четырнадцатого декабря у дома 6 по Предпортовому проезду в Санкт-Петербурге за совершение указанных преступлений задержан разыскиваемый злоумышленник. Ему избрана мера пресечения – заключение под стражу", - заключают в городском главке МВД РФ.
По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, задержанный мужчина – это блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин), приятельствующий с шоуменом Стасом Барецким. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияАндрей Белый (Бориc Бугаев)Санкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)БалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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