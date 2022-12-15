https://ria.ru/20221215/arest-1838847520.html

В Петербурге мужчину задержали по делам о проституции и убийстве

В Петербурге мужчину задержали по делам о проституции и убийстве - РИА Новости, 15.12.2022

В Петербурге мужчину задержали по делам о проституции и убийстве

Житель Подмосковья задержан в Санкт-Петербурге за вовлечение в проституцию 17-летней девушки, тело которой нашли летом в Балашихе, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:34

2022-12-15T12:34

2022-12-15T12:34

происшествия

андрей белый (бориc бугаев)

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Житель Подмосковья задержан в Санкт-Петербурге за вовлечение в проституцию 17-летней девушки, тело которой нашли летом в Балашихе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как информирует ведомство, 43-летний мужчина, будучи в Петербурге в период с 1 декабря 2021 года по 21 января 2022 года, вовлек в занятия проституцией 17-летнюю девушку "путем уговоров, угроз применения насилия и обещаний". Создав ее аккаунт в соцсетях, он сам искал клиентов для оказания им интимных услуг за деньги.Тело этой девушки со множеством травм обнаружили 5 июля в квартире на улице Андрея Белого в подмосковной Балашихе, уточняют в полиции. Следственные органы Московской области возбудили дело об убийстве. Одновременно главк СК по Санкт-Петербургу завел дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и вовлечении в занятие проституцией.Предполагаемого преступника объявили в розыск."Четырнадцатого декабря у дома 6 по Предпортовому проезду в Санкт-Петербурге за совершение указанных преступлений задержан разыскиваемый злоумышленник. Ему избрана мера пресечения – заключение под стражу", - заключают в городском главке МВД РФ.По данным некоторых СМИ и Telegram-каналов, задержанный мужчина – это блогер Вячеслав Поляков (Малмыгин), приятельствующий с шоуменом Стасом Барецким. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20221209/propazha-1837440375.html

https://ria.ru/20221128/prigovor-1834720913.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, андрей белый (бориc бугаев), санкт-петербург, московская область (подмосковье), балашиха, следственный комитет россии (ск рф)