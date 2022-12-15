https://ria.ru/20221215/apple-1838849274.html

Минцифры хочет обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Минцифры хочет обязать Apple разрешить установку сторонних приложений - РИА Новости, 15.12.2022

Минцифры хочет обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Минцифры готовит аналогичный европейскому законопроект, который обяжет Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:37

2022-12-15T12:37

2022-12-15T12:37

технологии

максут шадаев

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apple

госдума рф

евросоюз

apple iphone

apple ipad

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минцифры готовит аналогичный европейскому законопроект, который обяжет Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через App Store, проект может быть внесен в Госдуму в первом квартале 2023 года, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев.В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что компания Apple может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad не только из магазина App Store, но и из других маркетов в рамках пересмотра своей политики, направленной на соответствие требованиям Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году. На данный момент компания планирует применить нововведения только в рамках ЕС, однако не исключает расширение зоны действия новых правил."Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store. ... Мы такой законопроект тоже будем сейчас вносить, о том, что на территории Российской Федерации это тоже будет обязательно", - сказал Шадаев."Я думаю, что мы внесем в Думу законопроект в первом квартале следующего года", - добавил глава Минцифры.

https://ria.ru/20221126/smartfon-1834391711.html

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