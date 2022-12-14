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Минсельхоз не исключил увеличения квоты на экспорт зерна в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022
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Минсельхоз не исключил увеличения квоты на экспорт зерна в 2023 году
Минсельхоз не исключил увеличения квоты на экспорт зерна в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022
Минсельхоз не исключил увеличения квоты на экспорт зерна в 2023 году
Минсельхоз РФ может в случае необходимости увеличить квоту на экспорт зерна в сезоне 2022-2023 года, но это вряд ли понадобится, сообщил в ходе... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:57
2022-12-14T23:33
экономика
дмитрий патрушев
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
цены на нефть
госдума рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ может в случае необходимости увеличить квоту на экспорт зерна в сезоне 2022-2023 года, но это вряд ли понадобится, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Он напомнил, что экспортная квота с 15 февраля 2023 года до конца текущего экспортного сезона (до 30 июня 2023 года) утверждена в размере 25,5 миллиона тонн, в два с половиной раза больше, чем годом ранее."Мы определяем квоты для экспортеров в соответствии с историческим принципом. И принцип один - сколько экспортировали ранее, столько и получили квоту", - добавил министр.По его словам, в мире в целом востребовано российское продовольствие, которое сегодня поставляется более чем в 150 государств. "По прогнозам, объем внешней торговли (продукцией АПК - ред.) в 2022 году составит порядка 40 миллиардов долларов", - напомнил Патрушев.Ожидается, что Россия в 2022 году соберет рекордный за всю историю урожай зерна, включая пшеницу. На сегодня в стране уже собрано 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в чистом весе – около 150 миллионов тонн. Экспортный потенциал по зерну в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2022 года) оценивался министерством более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы. До этого рекордный урожай был в 2017 году - 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
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экономика, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены на нефть, госдума рф
Экономика, Дмитрий Патрушев, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Цены на нефть, Госдума РФ
13:57 14.12.2022 (обновлено: 23:33 14.12.2022)
 
Минсельхоз не исключил увеличения квоты на экспорт зерна в 2023 году

Минсельхоз заявил, что может увеличить квоту на экспорт зерна в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ может в случае необходимости увеличить квоту на экспорт зерна в сезоне 2022-2023 года, но это вряд ли понадобится, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Я не думаю, что в этом сезоне будут какие-то вопросы. При этом, если по каким-то причинам у нас начнется крайне активный вывоз, мы можем себе позволить, с учетом объемов урожая, увеличить эту квоту, которая и так огромная", - сообщил Патрушев.
Он напомнил, что экспортная квота с 15 февраля 2023 года до конца текущего экспортного сезона (до 30 июня 2023 года) утверждена в размере 25,5 миллиона тонн, в два с половиной раза больше, чем годом ранее.
"Мы определяем квоты для экспортеров в соответствии с историческим принципом. И принцип один - сколько экспортировали ранее, столько и получили квоту", - добавил министр.
По его словам, в мире в целом востребовано российское продовольствие, которое сегодня поставляется более чем в 150 государств. "По прогнозам, объем внешней торговли (продукцией АПК - ред.) в 2022 году составит порядка 40 миллиардов долларов", - напомнил Патрушев.
Ожидается, что Россия в 2022 году соберет рекордный за всю историю урожай зерна, включая пшеницу. На сегодня в стране уже собрано 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в чистом весе – около 150 миллионов тонн. Экспортный потенциал по зерну в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2022 года) оценивался министерством более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы. До этого рекордный урожай был в 2017 году - 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
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13 декабря, 13:51
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ЭкономикаДмитрий ПатрушевРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Цены на нефтьГосдума РФ
 
 
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