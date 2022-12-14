https://ria.ru/20221214/zerno-1838585973.html

Минсельхоз не исключил увеличения квоты на экспорт зерна в 2023 году

Минсельхоз не исключил увеличения квоты на экспорт зерна в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022

Минсельхоз не исключил увеличения квоты на экспорт зерна в 2023 году

Минсельхоз РФ может в случае необходимости увеличить квоту на экспорт зерна в сезоне 2022-2023 года, но это вряд ли понадобится, сообщил в ходе... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:57

2022-12-14T13:57

2022-12-14T23:33

экономика

дмитрий патрушев

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

цены на нефть

госдума рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минсельхоз РФ может в случае необходимости увеличить квоту на экспорт зерна в сезоне 2022-2023 года, но это вряд ли понадобится, сообщил в ходе правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Он напомнил, что экспортная квота с 15 февраля 2023 года до конца текущего экспортного сезона (до 30 июня 2023 года) утверждена в размере 25,5 миллиона тонн, в два с половиной раза больше, чем годом ранее."Мы определяем квоты для экспортеров в соответствии с историческим принципом. И принцип один - сколько экспортировали ранее, столько и получили квоту", - добавил министр.По его словам, в мире в целом востребовано российское продовольствие, которое сегодня поставляется более чем в 150 государств. "По прогнозам, объем внешней торговли (продукцией АПК - ред.) в 2022 году составит порядка 40 миллиардов долларов", - напомнил Патрушев.Ожидается, что Россия в 2022 году соберет рекордный за всю историю урожай зерна, включая пшеницу. На сегодня в стране уже собрано 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в чистом весе – около 150 миллионов тонн. Экспортный потенциал по зерну в 2022-2023 сельскохозяйственном году (начался 1 июля 2022 года) оценивался министерством более чем в 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы. До этого рекордный урожай был в 2017 году - 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.

https://ria.ru/20221213/sdelka-1838322327.html

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Кирилл Волков

экономика, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), цены на нефть, госдума рф