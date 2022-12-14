https://ria.ru/20221214/zerno-1838549881.html

Россия собрала около 150 миллионов тонн зерна

Россия собрала около 150 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 14.12.2022

Россия собрала около 150 миллионов тонн зерна

Россия на сегодня собрала более 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в чистом – около 150 миллионов тонн, сообщил на правительственном часе в Госдуме... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:14

2022-12-14T12:14

2022-12-14T16:44

россия

госдума рф

экономика

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия на сегодня собрала более 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в чистом – около 150 миллионов тонн, сообщил на правительственном часе в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Он добавил, что урожай сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов также выше прошлого года."В 2022 году отечественное сельское хозяйство демонстрирует достаточно неплохие результаты. Индекс сельхозпроизводства ожидается на уровне 103,5%", - напомнил Патрушев, отметив, что за последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок и именно он гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей.Министр добавил, что животноводческая отрасль также увеличивает объемы производства, ожидается, что молока будет произведено 32,5 миллиона тонн, а в рамках мясного направления - 16 миллионов тонн продукции. В свою очередь, пищевая и перерабатывающая промышленность полноценно обеспечивают продовольственный рынок основными продуктами питания, уточнил Патрушев."Объемы и ассортимент продукции позволяют нам насытить внутренний рынок даже без использования механизма так называемого параллельного импорта. Предварительно Доктрина продбезопасности будет исполнена по зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару. Максимально приблизимся к ориентирам по овощам и картофелю. А в рамках Союзного государства вместе с белорусской продукцией достигнем полной обеспеченности по молоку", - сообщил министр.

https://ria.ru/20221212/sdelka-1837969261.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, экономика, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)