https://ria.ru/20221214/zerno-1838549881.html
Россия собрала около 150 миллионов тонн зерна
Россия собрала около 150 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 14.12.2022
Россия собрала около 150 миллионов тонн зерна
Россия на сегодня собрала более 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в чистом – около 150 миллионов тонн, сообщил на правительственном часе в Госдуме... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:14
2022-12-14T12:14
2022-12-14T16:44
россия
госдума рф
экономика
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_bf5b74fecdfbf0b60c32554e2ee6c795.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия на сегодня собрала более 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в чистом – около 150 миллионов тонн, сообщил на правительственном часе в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.Он добавил, что урожай сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов также выше прошлого года."В 2022 году отечественное сельское хозяйство демонстрирует достаточно неплохие результаты. Индекс сельхозпроизводства ожидается на уровне 103,5%", - напомнил Патрушев, отметив, что за последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок и именно он гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей.Министр добавил, что животноводческая отрасль также увеличивает объемы производства, ожидается, что молока будет произведено 32,5 миллиона тонн, а в рамках мясного направления - 16 миллионов тонн продукции. В свою очередь, пищевая и перерабатывающая промышленность полноценно обеспечивают продовольственный рынок основными продуктами питания, уточнил Патрушев."Объемы и ассортимент продукции позволяют нам насытить внутренний рынок даже без использования механизма так называемого параллельного импорта. Предварительно Доктрина продбезопасности будет исполнена по зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару. Максимально приблизимся к ориентирам по овощам и картофелю. А в рамках Союзного государства вместе с белорусской продукцией достигнем полной обеспеченности по молоку", - сообщил министр.
https://ria.ru/20221212/sdelka-1837969261.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_70a50d9115737bb70331b1ec35b25f83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, экономика, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Госдума РФ, Экономика, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
12:14 14.12.2022 (обновлено: 16:44 14.12.2022)
Россия собрала около 150 миллионов тонн зерна
Глава Минсельхоза Патрушев: Россия собрала около 150 миллионов тонн зерна в чистом весе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия на сегодня собрала более 159 миллионов тонн зерна в бункерном весе, в чистом – около 150 миллионов тонн, сообщил на правительственном часе в Госдуме министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Наши растениеводы добились рекордных сборов зерна – на сегодня это более 159 миллионов тонн в бункерном весе. В чистом – рассчитываем, что это будет около 150 миллионов", - сказал Патрушев.
Он добавил, что урожай сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов также выше прошлого года.
"В 2022 году отечественное сельское хозяйство демонстрирует достаточно неплохие результаты. Индекс сельхозпроизводства ожидается на уровне 103,5%", - напомнил Патрушев, отметив, что за последние годы российский АПК сделал серьезный технологический рывок и именно он гарантирует стабильные урожаи и делает возможным планомерный рост показателей.
Министр добавил, что животноводческая отрасль также увеличивает объемы производства, ожидается, что молока будет произведено 32,5 миллиона тонн, а в рамках мясного направления - 16 миллионов тонн продукции. В свою очередь, пищевая и перерабатывающая промышленность полноценно обеспечивают продовольственный рынок основными продуктами питания, уточнил Патрушев.
"Объемы и ассортимент продукции позволяют нам насытить внутренний рынок даже без использования механизма так называемого параллельного импорта. Предварительно Доктрина продбезопасности будет исполнена по зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару. Максимально приблизимся к ориентирам по овощам и картофелю. А в рамках Союзного государства вместе с белорусской продукцией достигнем полной обеспеченности по молоку", - сообщил министр.