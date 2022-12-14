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Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом
Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом - РИА Новости, 14.12.2022
Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:43
2022-12-14T20:43
2022-12-14T22:16
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.В министерстве отметили, что решения по формату работы должны принимать сами работодатели.Минцифры рекомендовало внимательно проанализировать риски удаленной работы для сотрудников, администрирующих критически важные приложения и системы обеспечения информационной безопасности.Ведомство выступило против дистанционного формата для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в государственные контракты.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, россия
Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии, Россия
20:43 14.12.2022 (обновлено: 22:16 14.12.2022)
Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом
Минцифры не поддержало введение запрета на удаленную работу для IT-специалистов за рубежом