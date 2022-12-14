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Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом - РИА Новости, 14.12.2022
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Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом
Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом - РИА Новости, 14.12.2022
Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:43
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общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.В министерстве отметили, что решения по формату работы должны принимать сами работодатели.Минцифры рекомендовало внимательно проанализировать риски удаленной работы для сотрудников, администрирующих критически важные приложения и системы обеспечения информационной безопасности.Ведомство выступило против дистанционного формата для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в государственные контракты.
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, россия
Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии, Россия
20:43 14.12.2022 (обновлено: 22:16 14.12.2022)
 
Минцифры не поддержало запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом

Минцифры не поддержало введение запрета на удаленную работу для IT-специалистов за рубежом

© Фото : Pexels / LucasПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Pexels / Lucas
Программист за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило против введения законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.
В министерстве отметили, что решения по формату работы должны принимать сами работодатели.

"Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности", — говорится в заявлении.

Минцифры рекомендовало внимательно проанализировать риски удаленной работы для сотрудников, администрирующих критически важные приложения и системы обеспечения информационной безопасности.
Ведомство выступило против дистанционного формата для разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем. Оно предложило включить соответствующие требования в государственные контракты.
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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ОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ТехнологииРоссия
 
 
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