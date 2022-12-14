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Совфед одобрил закон о возможности временного отказа в соцуслугах на дому - РИА Новости, 14.12.2022
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Совфед одобрил закон о возможности временного отказа в соцуслугах на дому
Совфед одобрил закон о возможности временного отказа в соцуслугах на дому - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед одобрил закон о возможности временного отказа в соцуслугах на дому
Сенаторы одобрили закон, которым предлагается предусмотреть возможность временного отказа в социальном обслуживании на дому в полустационарной или стационарной... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:31
2022-12-14T16:31
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается предусмотреть возможность временного отказа в социальном обслуживании на дому в полустационарной или стационарной форме в связи с наличием медицинских противопоказаний.Перечень медицинских противопоказаний будет утверждаться Минздравом.В настоящее время такой отказ возможен при наличии у гражданина таких заболеваний, как туберкулез в открытой форме; острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих; другие заболевания, требующие оказания медицинской помощи.Законом гарантировано, что после получения заключения уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний, предоставление социальных услуг гражданину будет возобновлено.
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общество, здоровье - общество, совет федерации рф
Общество, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ
16:31 14.12.2022
 
Совфед одобрил закон о возможности временного отказа в соцуслугах на дому

Совфед одобрил закон о возможности временного отказа в социальном обслуживании на дому

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается предусмотреть возможность временного отказа в социальном обслуживании на дому в полустационарной или стационарной форме в связи с наличием медицинских противопоказаний.
Перечень медицинских противопоказаний будет утверждаться Минздравом.
В настоящее время такой отказ возможен при наличии у гражданина таких заболеваний, как туберкулез в открытой форме; острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих; другие заболевания, требующие оказания медицинской помощи.
Законом гарантировано, что после получения заключения уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний, предоставление социальных услуг гражданину будет возобновлено.
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