https://ria.ru/20221214/zakon-1838647978.html

Совфед одобрил закон о возможности временного отказа в соцуслугах на дому

Совфед одобрил закон о возможности временного отказа в соцуслугах на дому - РИА Новости, 14.12.2022

Совфед одобрил закон о возможности временного отказа в соцуслугах на дому

Сенаторы одобрили закон, которым предлагается предусмотреть возможность временного отказа в социальном обслуживании на дому в полустационарной или стационарной... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:31

2022-12-14T16:31

2022-12-14T16:31

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается предусмотреть возможность временного отказа в социальном обслуживании на дому в полустационарной или стационарной форме в связи с наличием медицинских противопоказаний.Перечень медицинских противопоказаний будет утверждаться Минздравом.В настоящее время такой отказ возможен при наличии у гражданина таких заболеваний, как туберкулез в открытой форме; острые инфекционные заболевания, заразные для окружающих; другие заболевания, требующие оказания медицинской помощи.Законом гарантировано, что после получения заключения уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний, предоставление социальных услуг гражданину будет возобновлено.

https://ria.ru/20221214/zakon-1838606449.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, совет федерации рф