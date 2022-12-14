https://ria.ru/20221214/zakon-1838606449.html
Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на НКО
Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на НКО - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на НКО
Сенаторы одобрили закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) - получателей господдержки при реализации федеральных... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:44
2022-12-14T14:44
2022-12-14T14:52
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) - получателей господдержки при реализации федеральных проектов.Документ освобождает от НДС выполнение работ, оказание услуг и передачу имущественных прав некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, если источник их финансового обеспечения - субсидия из федерального бюджета.Помимо этого, при расчете налога на прибыль организаций не будут учитываться доходы в виде работ, услуг и имущественных прав, которые безвозмездно получены от организаций, реализующих федеральные проекты за счет субсидий из федерального бюджета.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные нормы - распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть иметь обратную силу. Это позволит создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и планируемых в будущем, пояснял кабмин РФ.
https://ria.ru/20221213/sovfed-1838274928.html
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экономика, россия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
14:44 14.12.2022 (обновлено: 14:52 14.12.2022)
Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на НКО
Совфед одобрил закон, снижающий налоговую нагрузку на некоммерческие организации
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) - получателей господдержки при реализации федеральных проектов.
Документ освобождает от НДС выполнение работ, оказание услуг и передачу имущественных прав некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, если источник их финансового обеспечения - субсидия из федерального бюджета.
Помимо этого, при расчете налога на прибыль организаций не будут учитываться доходы в виде работ, услуг и имущественных прав, которые безвозмездно получены от организаций, реализующих федеральные проекты за счет субсидий из федерального бюджета.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные нормы - распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть иметь обратную силу. Это позволит создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и планируемых в будущем, пояснял кабмин РФ
.