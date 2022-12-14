https://ria.ru/20221214/zakon-1838606449.html

Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на НКО

Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на НКО - РИА Новости, 14.12.2022

Совфед одобрил закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на НКО

Сенаторы одобрили закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) - получателей господдержки при реализации федеральных... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:44

2022-12-14T14:44

2022-12-14T14:52

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) - получателей господдержки при реализации федеральных проектов.Документ освобождает от НДС выполнение работ, оказание услуг и передачу имущественных прав некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, если источник их финансового обеспечения - субсидия из федерального бюджета.Помимо этого, при расчете налога на прибыль организаций не будут учитываться доходы в виде работ, услуг и имущественных прав, которые безвозмездно получены от организаций, реализующих федеральные проекты за счет субсидий из федерального бюджета.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные нормы - распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть иметь обратную силу. Это позволит создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и планируемых в будущем, пояснял кабмин РФ.

https://ria.ru/20221213/sovfed-1838274928.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, совет федерации рф