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В Якутии планируют построить инфекционную больницу - РИА Новости, 14.12.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838628589.html
В Якутии планируют построить инфекционную больницу
В Якутии планируют построить инфекционную больницу - РИА Новости, 14.12.2022
В Якутии планируют построить инфекционную больницу
Власти Якутии планируют построить в Якутске инфекционную больницу, проектно-сметная документация готова, сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:53
2022-12-14T15:53
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек- РИА Новости. Власти Якутии планируют построить в Якутске инфекционную больницу, проектно-сметная документация готова, сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.Николаев в среду принял участие в "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации."Мы очень надеемся, что после окончания строительства онкологического центра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Мы поставим вопрос о строительстве в Якутске инфекционной больницы. Это один из крупнейших городов на севере страны, где проживает почти 400 тысяч человек и до сих пор нет специализированный инфекционной больницы. Уже проведена большая работа по подготовке проектно-сметной документации",- сказал Николаев.Он уточнил, что финансирование нового проекта инфекционной больницы планируется начать с 2024 года.Николаев также напомнил, что в Якутии в этом году появились шесть крупных образовательных учреждений – школ, причем, не только в городах, но и в сельских районах.Отвечая на вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, глава региона отметил, что главный транспортный проект региона – мост через Лену - получил поддержку во всех органах власти."Мост, который будет возводиться в самых суровых условиях, мы обязательно построим", - отметил Николаев.
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айсен николаев, якутск, совет федерации рф
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Якутск, Совет Федерации РФ
15:53 14.12.2022
 

В Якутии планируют построить инфекционную больницу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы "Муравьев-Амурский 2030" на ВЭФ-2022
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на церемонии подписания соглашения о реализации программы Муравьев-Амурский 2030 на ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 дек- РИА Новости. Власти Якутии планируют построить в Якутске инфекционную больницу, проектно-сметная документация готова, сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.
Николаев в среду принял участие в "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации.
"Мы очень надеемся, что после окончания строительства онкологического центра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Мы поставим вопрос о строительстве в Якутске инфекционной больницы. Это один из крупнейших городов на севере страны, где проживает почти 400 тысяч человек и до сих пор нет специализированный инфекционной больницы. Уже проведена большая работа по подготовке проектно-сметной документации",- сказал Николаев.
Он уточнил, что финансирование нового проекта инфекционной больницы планируется начать с 2024 года.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Николаев также напомнил, что в Якутии в этом году появились шесть крупных образовательных учреждений – школ, причем, не только в городах, но и в сельских районах.
Отвечая на вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, глава региона отметил, что главный транспортный проект региона – мост через Лену - получил поддержку во всех органах власти.
"Мост, который будет возводиться в самых суровых условиях, мы обязательно построим", - отметил Николаев.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутскСовет Федерации РФ
 
 
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