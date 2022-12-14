https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838628589.html
В Якутии планируют построить инфекционную больницу
В Якутии планируют построить инфекционную больницу - РИА Новости, 14.12.2022
В Якутии планируют построить инфекционную больницу
Власти Якутии планируют построить в Якутске инфекционную больницу, проектно-сметная документация готова, сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:53
2022-12-14T15:53
2022-12-14T15:53
республика саха (якутия)
айсен николаев
якутск
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек- РИА Новости. Власти Якутии планируют построить в Якутске инфекционную больницу, проектно-сметная документация готова, сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.Николаев в среду принял участие в "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации."Мы очень надеемся, что после окончания строительства онкологического центра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Мы поставим вопрос о строительстве в Якутске инфекционной больницы. Это один из крупнейших городов на севере страны, где проживает почти 400 тысяч человек и до сих пор нет специализированный инфекционной больницы. Уже проведена большая работа по подготовке проектно-сметной документации",- сказал Николаев.Он уточнил, что финансирование нового проекта инфекционной больницы планируется начать с 2024 года.Николаев также напомнил, что в Якутии в этом году появились шесть крупных образовательных учреждений – школ, причем, не только в городах, но и в сельских районах.Отвечая на вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, глава региона отметил, что главный транспортный проект региона – мост через Лену - получил поддержку во всех органах власти."Мост, который будет возводиться в самых суровых условиях, мы обязательно построим", - отметил Николаев.
https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838621597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, якутск, совет федерации рф
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Якутск, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 14 дек- РИА Новости. Власти Якутии планируют построить в Якутске инфекционную больницу, проектно-сметная документация готова, сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.
Николаев в среду принял участие в "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации
.
"Мы очень надеемся, что после окончания строительства онкологического центра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Мы поставим вопрос о строительстве в Якутске инфекционной больницы. Это один из крупнейших городов на севере страны, где проживает почти 400 тысяч человек и до сих пор нет специализированный инфекционной больницы. Уже проведена большая работа по подготовке проектно-сметной документации",- сказал Николаев.
Он уточнил, что финансирование нового проекта инфекционной больницы планируется начать с 2024 года.
Николаев также напомнил, что в Якутии в этом году появились шесть крупных образовательных учреждений – школ, причем, не только в городах, но и в сельских районах.
Отвечая на вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, глава региона отметил, что главный транспортный проект региона – мост через Лену - получил поддержку во всех органах власти.
"Мост, который будет возводиться в самых суровых условиях, мы обязательно построим", - отметил Николаев.