https://ria.ru/20221214/yakutiya-1838628589.html

В Якутии планируют построить инфекционную больницу

В Якутии планируют построить инфекционную больницу - РИА Новости, 14.12.2022

В Якутии планируют построить инфекционную больницу

Власти Якутии планируют построить в Якутске инфекционную больницу, проектно-сметная документация готова, сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:53

2022-12-14T15:53

2022-12-14T15:53

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 дек- РИА Новости. Власти Якутии планируют построить в Якутске инфекционную больницу, проектно-сметная документация готова, сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.Николаев в среду принял участие в "Часе субъекта РФ" в Совете Федерации."Мы очень надеемся, что после окончания строительства онкологического центра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Мы поставим вопрос о строительстве в Якутске инфекционной больницы. Это один из крупнейших городов на севере страны, где проживает почти 400 тысяч человек и до сих пор нет специализированный инфекционной больницы. Уже проведена большая работа по подготовке проектно-сметной документации",- сказал Николаев.Он уточнил, что финансирование нового проекта инфекционной больницы планируется начать с 2024 года.Николаев также напомнил, что в Якутии в этом году появились шесть крупных образовательных учреждений – школ, причем, не только в городах, но и в сельских районах.Отвечая на вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, глава региона отметил, что главный транспортный проект региона – мост через Лену - получил поддержку во всех органах власти."Мост, который будет возводиться в самых суровых условиях, мы обязательно построим", - отметил Николаев.

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якутск

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Артем Смирнов

айсен николаев, якутск, совет федерации рф