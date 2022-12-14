https://ria.ru/20221214/vyplaty-1838660711.html
Нуждающиеся в соцподдержке семьи получат выплаты уже в январе
Нуждающиеся в соцподдержке семьи получат выплаты уже в январе - РИА Новости, 14.12.2022
Нуждающиеся в соцподдержке семьи получат выплаты уже в январе
Первые единые выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, придут в январе 2023 года, заявил министр труда и социальной... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:58
2022-12-14T16:58
2022-12-14T16:58
общество
антон котяков
владимир путин
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первые единые выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, придут в январе 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Социальный фонд также выступит оператором единого пособия на детей в возрасте от 0 до 17 лет и беременных женщин. Сейчас завершается вся подготовительная работа. Необходимые средства для назначения данных выплат предусмотрены в федеральном бюджете и в бюджетах регионов", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.Он отметил, что несмотря на то, что закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, граждане смогут заполнить заявления на госуслугах с 28 декабря, и после 1 января все поступившие заявления с портала будут переданы в социальный фонд для рассмотрения.Ранее Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.Согласно документу, вводится с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах.Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России.
https://ria.ru/20221205/vyplata-1836438103.html
https://ria.ru/20221210/kompensatsiya-1837684756.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, антон котяков, владимир путин, россия, совет федерации рф
Общество, Антон Котяков, Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ
Нуждающиеся в соцподдержке семьи получат выплаты уже в январе
Глава Минтруда Котяков: выплаты нуждающимся в соцподдержке семьям придут уже в январе
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первые единые выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, придут в январе 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Социальный фонд также выступит оператором единого пособия на детей в возрасте от 0 до 17 лет и беременных женщин. Сейчас завершается вся подготовительная работа. Необходимые средства для назначения данных выплат предусмотрены в федеральном бюджете и в бюджетах регионов", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина
с членами правительства РФ.
Он отметил, что несмотря на то, что закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, граждане смогут заполнить заявления на госуслугах с 28 декабря, и после 1 января все поступившие заявления с портала будут переданы в социальный фонд для рассмотрения.
"И первые выплаты придут семьям уже в январе", - добавил Котяков.
Ранее Совет Федерации
одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Согласно документу, вводится с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах.
Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России.