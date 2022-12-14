https://ria.ru/20221214/vyplaty-1838660711.html

Нуждающиеся в соцподдержке семьи получат выплаты уже в январе

Нуждающиеся в соцподдержке семьи получат выплаты уже в январе - РИА Новости, 14.12.2022

Нуждающиеся в соцподдержке семьи получат выплаты уже в январе

Первые единые выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, придут в январе 2023 года, заявил министр труда и социальной... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:58

2022-12-14T16:58

2022-12-14T16:58

общество

антон котяков

владимир путин

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первые единые выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, придут в январе 2023 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Социальный фонд также выступит оператором единого пособия на детей в возрасте от 0 до 17 лет и беременных женщин. Сейчас завершается вся подготовительная работа. Необходимые средства для назначения данных выплат предусмотрены в федеральном бюджете и в бюджетах регионов", - сказал он в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.Он отметил, что несмотря на то, что закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года, граждане смогут заполнить заявления на госуслугах с 28 декабря, и после 1 января все поступившие заявления с портала будут переданы в социальный фонд для рассмотрения.Ранее Совет Федерации одобрил закон, которым предлагается установить единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.Согласно документу, вводится с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам, говорится в сопроводительных материалах.Право на пособие будет предоставляться нуждающимся в социальной поддержке лицам при условии, если они являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на территории России.

https://ria.ru/20221205/vyplata-1836438103.html

https://ria.ru/20221210/kompensatsiya-1837684756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, антон котяков, владимир путин, россия, совет федерации рф