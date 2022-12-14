https://ria.ru/20221214/ustoi-1838561012.html

Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, заявил Эрдоган

Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 14.12.2022

Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, заявил Эрдоган

Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, Анкара продолжает переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил президент Турции Реджеп РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:45

2022-12-14T12:45

2022-12-14T22:23

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украина

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владимир путин

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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, Анкара продолжает переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Выступая на трехстороннем саммите с главами Азербайджана и Туркмении в Авазе он отметил, что конфликт между Россией и Украиной "пошатнул устои глобальной системы", его негативные последствия видны "во многих областях".По словам Эрдогана, Турция прикладывает усилия к остановке военных действий. "Мы увидели, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными. Наши переговоры с господином Путиным и господином Зеленским продолжаются", — сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834481237.html

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838551633.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, украина, россия, турция, владимир зеленский, владимир путин