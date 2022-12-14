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Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 14.12.2022
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Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, заявил Эрдоган
Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, заявил Эрдоган - РИА Новости, 14.12.2022
Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, заявил Эрдоган
Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, Анкара продолжает переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил президент Турции Реджеп РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:45
2022-12-14T22:23
в мире
реджеп тайип эрдоган
украина
россия
турция
владимир зеленский
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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, Анкара продолжает переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Выступая на трехстороннем саммите с главами Азербайджана и Туркмении в Авазе он отметил, что конфликт между Россией и Украиной "пошатнул устои глобальной системы", его негативные последствия видны "во многих областях".По словам Эрдогана, Турция прикладывает усилия к остановке военных действий. "Мы увидели, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными. Наши переговоры с господином Путиным и господином Зеленским продолжаются", — сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834481237.html
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в мире, реджеп тайип эрдоган, украина, россия, турция, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Украина, Россия, Турция, Владимир Зеленский, Владимир Путин
12:45 14.12.2022 (обновлено: 22:23 14.12.2022)
 
Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, заявил Эрдоган

Президент Турции Эрдоган заявил, что ситуация на Украине пошатнула глобальную систему

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, Анкара продолжает переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая на трехстороннем саммите с главами Азербайджана и Туркмении в Авазе он отметил, что конфликт между Россией и Украиной "пошатнул устои глобальной системы", его негативные последствия видны "во многих областях".
Контролируемый Турцией контрольно-пропускной пункт на окраине города Азаз в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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Турция заявила, что не будет просить разрешения на ведение военных операций
По словам Эрдогана, Турция прикладывает усилия к остановке военных действий. "Мы увидели, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными. Наши переговоры с господином Путиным и господином Зеленским продолжаются", — сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг Украины у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 12:20
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