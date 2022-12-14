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Священник назвал причину репрессий против Украинской православной церкви - РИА Новости, 14.12.2022
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Священник назвал причину репрессий против Украинской православной церкви
Священник назвал причину репрессий против Украинской православной церкви - РИА Новости, 14.12.2022
Священник назвал причину репрессий против Украинской православной церкви
Репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые развернула в последнее время Служба безопасности Украины (СБУ), направляет и... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:52
2022-12-14T08:52
украинская православная церковь
служба безопасности украины
украина
москва
россия
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 дек – РИА Новости. Репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые развернула в последнее время Служба безопасности Украины (СБУ), направляет и координирует нынешний врио главы СБУ Василий Малюк, а замена его предшественника Ивана Баканова в июле была связана в том числе и с тем, что Баканов был прихожанином УПЦ и не давал развернуться гонениям на православных священников в полной мере, заявил РИА Новости высокопоставленный священник УПЦ, просивший не называть его имя из опасений за свою безопасность."Предыдущий глава СБУ был как бы не подарок, но он был верующим УПЦ. Он ходил туда в УПЦ. И есть фотографии, где он с Онуфрием (митрополитом УПЦ) вместе. Это одна из причин, почему убрали его – потому что он мешал, он не давал", - сказал собеседник агентства по телефону.По его словам, ситуация изменилась после смены руководителя СБУ. "А пришел новый исполняющий обязанности, Малюк, так он сразу сказал, что будет бороться с церковью (УПЦ). Вот он продолжает. Они поставили туда (во главе СБУ) человека, который действительно ей будет заниматься. Там (в СБУ) идет настрой полностью, что это (УПЦ) враги, и их нужно полностью уничтожить", - добавил православный священник.Он рассказал, что даже если при обысках ничего компрометирующего сотрудники спецслужбы не находят, то фальсифицируют доказательства. "И вот, идут искать, а если ничего не находят, то подбрасывают. Извините, но найти доказательства работы на Российскую Федерацию – это старые послания патриарха Кирилла на Рождество, на Пасху. Каждый год нам раньше приходили в каждый приход рождественские послания и пасхальные послания. Сейчас нашли те, которые лежали годами, как и у меня всегда годами сложены, - и вот доказательства работы на Москву. И старые православные газеты. Это не доказательства, но, тем не менее, дела фабрикуются", - рассказал священник.Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, – переросло в масштабную государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20221209/ukraina-1837501257.html
https://ria.ru/20221214/rozhdestvo-1838491210.html
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украинская православная церковь, служба безопасности украины, украина, москва, россия, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), в мире
Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Украина, Москва, Россия, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире
08:52 14.12.2022
 
Священник назвал причину репрессий против Украинской православной церкви

Священник: репрессии против Украинской православной церкви связаны со сменой главы СБУ

© Фото : СБУСотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина
Сотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 дек – РИА Новости. Репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые развернула в последнее время Служба безопасности Украины (СБУ), направляет и координирует нынешний врио главы СБУ Василий Малюк, а замена его предшественника Ивана Баканова в июле была связана в том числе и с тем, что Баканов был прихожанином УПЦ и не давал развернуться гонениям на православных священников в полной мере, заявил РИА Новости высокопоставленный священник УПЦ, просивший не называть его имя из опасений за свою безопасность.
"Предыдущий глава СБУ был как бы не подарок, но он был верующим УПЦ. Он ходил туда в УПЦ. И есть фотографии, где он с Онуфрием (митрополитом УПЦ) вместе. Это одна из причин, почему убрали его – потому что он мешал, он не давал", - сказал собеседник агентства по телефону.
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 15:21Религия
У управляющего делами канонической УПЦ начались обыски, сообщили СМИ
По его словам, ситуация изменилась после смены руководителя СБУ. "А пришел новый исполняющий обязанности, Малюк, так он сразу сказал, что будет бороться с церковью (УПЦ). Вот он продолжает. Они поставили туда (во главе СБУ) человека, который действительно ей будет заниматься. Там (в СБУ) идет настрой полностью, что это (УПЦ) враги, и их нужно полностью уничтожить", - добавил православный священник.
Он рассказал, что даже если при обысках ничего компрометирующего сотрудники спецслужбы не находят, то фальсифицируют доказательства. "И вот, идут искать, а если ничего не находят, то подбрасывают. Извините, но найти доказательства работы на Российскую Федерацию – это старые послания патриарха Кирилла на Рождество, на Пасху. Каждый год нам раньше приходили в каждый приход рождественские послания и пасхальные послания. Сейчас нашли те, которые лежали годами, как и у меня всегда годами сложены, - и вот доказательства работы на Москву. И старые православные газеты. Это не доказательства, но, тем не менее, дела фабрикуются", - рассказал священник.
Свечи в храме - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 06:26Религия
Священник рассказал, почему на Украине торопятся запретить УПЦ
Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, – переросло в масштабную государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.
В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
Сотрудники СБУ в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 17:32Религия
Украинские военнослужащие записали видео в поддержку УПЦ
 
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