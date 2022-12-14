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Священник назвал причину репрессий против Украинской православной церкви

Священник назвал причину репрессий против Украинской православной церкви - РИА Новости, 14.12.2022

Священник назвал причину репрессий против Украинской православной церкви

Репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые развернула в последнее время Служба безопасности Украины (СБУ), направляет и... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:52

2022-12-14T08:52

2022-12-14T08:52

украинская православная церковь

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 14 дек – РИА Новости. Репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые развернула в последнее время Служба безопасности Украины (СБУ), направляет и координирует нынешний врио главы СБУ Василий Малюк, а замена его предшественника Ивана Баканова в июле была связана в том числе и с тем, что Баканов был прихожанином УПЦ и не давал развернуться гонениям на православных священников в полной мере, заявил РИА Новости высокопоставленный священник УПЦ, просивший не называть его имя из опасений за свою безопасность."Предыдущий глава СБУ был как бы не подарок, но он был верующим УПЦ. Он ходил туда в УПЦ. И есть фотографии, где он с Онуфрием (митрополитом УПЦ) вместе. Это одна из причин, почему убрали его – потому что он мешал, он не давал", - сказал собеседник агентства по телефону.По его словам, ситуация изменилась после смены руководителя СБУ. "А пришел новый исполняющий обязанности, Малюк, так он сразу сказал, что будет бороться с церковью (УПЦ). Вот он продолжает. Они поставили туда (во главе СБУ) человека, который действительно ей будет заниматься. Там (в СБУ) идет настрой полностью, что это (УПЦ) враги, и их нужно полностью уничтожить", - добавил православный священник.Он рассказал, что даже если при обысках ничего компрометирующего сотрудники спецслужбы не находят, то фальсифицируют доказательства. "И вот, идут искать, а если ничего не находят, то подбрасывают. Извините, но найти доказательства работы на Российскую Федерацию – это старые послания патриарха Кирилла на Рождество, на Пасху. Каждый год нам раньше приходили в каждый приход рождественские послания и пасхальные послания. Сейчас нашли те, которые лежали годами, как и у меня всегда годами сложены, - и вот доказательства работы на Москву. И старые православные газеты. Это не доказательства, но, тем не менее, дела фабрикуются", - рассказал священник.Давление на каноническую Украинскую православную церковь – крупнейшую в Украине, к которой себя причисляют миллионы верующих, – переросло в масштабную государственную кампанию против нее в 2018 году. Тогда по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви была создана структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ). После этого начались массовые рейдерские захваты храмов, нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих УПЦ.В 2022 году ситуация существенно ухудшилась. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины принимают решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее запрете на Украине. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20221209/ukraina-1837501257.html

https://ria.ru/20221214/rozhdestvo-1838491210.html

https://ria.ru/20221212/upts-1838139293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украинская православная церковь, служба безопасности украины, украина, москва, россия, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), в мире