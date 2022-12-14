https://ria.ru/20221214/ukraina-1838639442.html

Президент Латвии предложил разместить "трибунал" по Украине в Риге

Президент Латвии предложил разместить "трибунал" по Украине в Риге - РИА Новости, 14.12.2022

Президент Латвии предложил разместить "трибунал" по Украине в Риге

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге – после того, как идея не получила всеобщего одобрения РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:17

2022-12-14T16:17

2022-12-14T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

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международный уголовный суд

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге – после того, как идея не получила всеобщего одобрения в Евросоюзе.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в среду заявил, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе.Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу."В международных отношениях идеи созревают долго, но в этом случае идея зреет достаточно быстро, прошло только десять месяцев... На прошлой неделе и Еврокомиссия опубликовала сообщение о том, что поддерживает создание такого трибунала, надеюсь, что он будет создан. Вопрос – где? Может быть, если он будет с частичным участием Украины, гибридный вариант, то определенно это Киев. Или если за пределами Украины, это может быть и Рига. Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал", - сказал Левитс в интервью порталу LSM.Президент Латвии утверждает, что для подобного трибунала необязательно решение Совета Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето. "Это могут сделать и другие организации, например, Совет Европы или просто на основании договора между странами - страны с одинаковым мнением создают такой трибунал. Может быть и гибридная модель, частично это может быть связано с украинским законодательством", - сказал Левитс. Ранее в интервью агентству Блумберг Левитс заявил, что специальный трибунал позволил бы арестовать активы России за рубежом и передать их для восстановления Украине.Россия не является участницей МУС. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования.В МИД РФ заявляли ранее, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования". В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838551633.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838550629.html

https://ria.ru/20221203/peregovory-1836005720.html

https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835866995.html

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Кирилл Волков

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