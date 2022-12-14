Президент Латвии предложил разместить "трибунал" по Украине в Риге
Президент Латвии Левитс предложил Ригу в качестве места для "трибунала" по Украине
Вид на Ригу . Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге – после того, как идея не получила всеобщего одобрения в Евросоюзе.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее в среду заявил, что предложение Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе.
Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу.
"В международных отношениях идеи созревают долго, но в этом случае идея зреет достаточно быстро, прошло только десять месяцев... На прошлой неделе и Еврокомиссия опубликовала сообщение о том, что поддерживает создание такого трибунала, надеюсь, что он будет создан. Вопрос – где? Может быть, если он будет с частичным участием Украины, гибридный вариант, то определенно это Киев. Или если за пределами Украины, это может быть и Рига. Был Нюрнбергский трибунал, может быть и Рижский трибунал", - сказал Левитс в интервью порталу LSM.
Президент Латвии утверждает, что для подобного трибунала необязательно решение Совета Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето. "Это могут сделать и другие организации, например, Совет Европы или просто на основании договора между странами - страны с одинаковым мнением создают такой трибунал. Может быть и гибридная модель, частично это может быть связано с украинским законодательством", - сказал Левитс. Ранее в интервью агентству Блумберг Левитс заявил, что специальный трибунал позволил бы арестовать активы России за рубежом и передать их для восстановления Украине.
Россия не является участницей МУС. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования.
В МИД РФ заявляли ранее, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования". В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
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