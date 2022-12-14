https://ria.ru/20221214/ukraina-1838588698.html

В ЛНР заявили, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины

В ЛНР заявили, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины - РИА Новости, 14.12.2022

В ЛНР заявили, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины

Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы и портят свои танки, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:08

2022-12-14T14:08

2022-12-14T14:26

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

андрей марочко

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы и портят свои танки, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Сейчас та ситуация, которая складывается на линии боевого соприкосновения, просто в ужас приводит украинских танкистов. Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на Артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах", — сказал военный.По его словам, были случаи, когда командиры ВСУ заваривали танкистов в машинах, чтобы заставить их идти в наступление.Марочко добавил, что украинская армия в основном использует устаревшие танки Т-64.Ранее российский разведчик в ЛНР рассказывал РИА Новости об украинских танках и БТР, в которых экипаж был заварен со всех сторон. По его словам, военные ВСУ отворачивали башню пушкой назад, медленно подъезжали к позициям союзных сил, глушили двигатель и выстукивали сигналы SOS, после чего российские техники вытаскивали их из машин.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221207/vsu-1836877049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр