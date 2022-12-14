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В ЛНР заявили, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838588698.html
В ЛНР заявили, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины
В ЛНР заявили, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины - РИА Новости, 14.12.2022
В ЛНР заявили, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины
Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы и портят свои танки, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:08
2022-12-14T14:26
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
андрей марочко
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы и портят свои танки, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Сейчас та ситуация, которая складывается на линии боевого соприкосновения, просто в ужас приводит украинских танкистов. Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на Артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах", — сказал военный.По его словам, были случаи, когда командиры ВСУ заваривали танкистов в машинах, чтобы заставить их идти в наступление.Марочко добавил, что украинская армия в основном использует устаревшие танки Т-64.Ранее российский разведчик в ЛНР рассказывал РИА Новости об украинских танках и БТР, в которых экипаж был заварен со всех сторон. По его словам, военные ВСУ отворачивали башню пушкой назад, медленно подъезжали к позициям союзных сил, глушили двигатель и выстукивали сигналы SOS, после чего российские техники вытаскивали их из машин.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, луганская народная республика, андрей марочко, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:08 14.12.2022 (обновлено: 14:26 14.12.2022)
 
В ЛНР заявили, что украинские танкисты намеренно выводят из строя машины

Представитель ЛНР Марочко заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБрошенный танк ВСУ в Донецкой Народной Республике
Брошенный танк ВСУ в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Брошенный танк ВСУ в Донецкой Народной Республике. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы и портят свои танки, заявил в эфире Первого канала офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сейчас та ситуация, которая складывается на линии боевого соприкосновения, просто в ужас приводит украинских танкистов. Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на Артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах", — сказал военный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По его словам, были случаи, когда командиры ВСУ заваривали танкистов в машинах, чтобы заставить их идти в наступление.
Марочко добавил, что украинская армия в основном использует устаревшие танки Т-64.
Ранее российский разведчик в ЛНР рассказывал РИА Новости об украинских танках и БТР, в которых экипаж был заварен со всех сторон. По его словам, военные ВСУ отворачивали башню пушкой назад, медленно подъезжали к позициям союзных сил, глушили двигатель и выстукивали сигналы SOS, после чего российские техники вытаскивали их из машин.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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