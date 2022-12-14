https://ria.ru/20221214/ukraina-1838550629.html

СМИ: судья, приговоривший Караджича, обучает украинских юристов

СМИ: судья, приговоривший Караджича, обучает украинских юристов - РИА Новости, 14.12.2022

СМИ: судья, приговоривший Караджича, обучает украинских юристов

Британский судья Говард Моррисон, приговоривший бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению, проводит подготовку 90 украинских РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:16

2022-12-14T12:16

2022-12-14T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

международный уголовный суд

радован караджич

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Британский судья Говард Моррисон, приговоривший бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению, проводит подготовку 90 украинских судей для работы по делам "военных преступлений", якобы совершенных в ходе специальной военной операции РФ на Украине, сообщает телеканал Sky News.Моррисон заявил Sky News, что нельзя полностью исключать того, что представители военного и политического руководства России "могут однажды предстать перед международным трибуналом", однако это, возможно, будет долгим и медленным процессом, который займет время.Моррисон председательствовал на судебном процессе над сербским лидером, который был приговорен к пожизненному заключению. Караджич отбывает пожизненный срок в британской тюрьме.Как заявила Sky News генеральный прокурор Англии и Уэльса Виктория Прентис, 90 украинских судей вернутся на Украину "после прохождения по-настоящему интенсивной подготовки и смогут лучше работать в судах".Прентис заявила, что большинство военных преступлений будут рассматриваться украинскими судьями на Украине, "где находятся свидетели и доказательства". Однако она добавила, намекая на возможное создание военного трибунала, что международное сообщество тоже может выразить желание осуществить правосудие и в этом случае пока неизвестно, в какой форме будут проходить судебные процессы. По её словам, "рассматриваются все варианты".По утверждению телеканала, в настоящий момент на Украине, в том числе и поселке Макаров в Киевской области, работают мобильные группы по вопросам правосудия. Однако в сообщении не поясняется, есть ли в их составе британские специалисты и чем именно занимаются эти группы.По информации ТВ, первая группа украинских судей приняла участие в трехдневной учебной сессии ещё на прошлой неделе "в засекреченном месте" в регионе, и в следующие месяцы еще больше судей пройдут необходимую подготовку в рамках пакета финансирования помощи Украине в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов.Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, одной из целей которого было бы привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мотивировала это тем, что МУС не может судить лидеров государств за акт агрессии в отношении другой страны, пока они находятся в этой должности, так как РФ не является подписантом Римского статута.Как отмечал прокурор МУС Карим Хан, планы ЕС по созданию специального трибунала подрывают аналогичное расследование, которое проводит Международный уголовный суд в Гааге.Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. В конце августа сообщалось, что Нидерланды решили отправить на Украину три миссии судебно-медицинских экспертов для помощи в расследовании военных преступлений, которое проводит МУС.Россия не является участницей МУС.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.В ведомстве подчеркивали, что Россия не впервые сталкивается с лицемерием западных стран при обсуждении гуманитарных последствий боевых действий: преступления США и союзников в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и других странах очевидны для жителей пострадавших государств, их соседей и всех, кто не входит в так называемый золотой миллиард. Как отмечали в МИД РФ, Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он не будет иметь ничего общего с правосудием, Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, Москва требует, чтобы Париж не делил людей на "правильных" и "неправильных" и изучил злодеяния украинских националистов.В МИД РФ заявляли ранее, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато. По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.

https://ria.ru/20221213/tribunal-1838211630.html

https://ria.ru/20221206/natsizm-1836543265.html

https://ria.ru/20221202/ispaniya-1835866995.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

https://ria.ru/20220929/izyum-1820329361.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, международный уголовный суд, радован караджич, ситуация в днр и лнр