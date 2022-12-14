https://ria.ru/20221214/ukraina-1838510684.html

На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце

На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце - РИА Новости, 14.12.2022

На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце

Газопроводы и линии электропередачи повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины, заявил в среду глава областной военной администрации... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:05

2022-12-14T10:05

2022-12-14T10:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

валентин резниченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758646509_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_3f8840cc47900be09b80e4966101dbd7.jpg

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Газопроводы и линии электропередачи повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины, заявил в среду глава областной военной администрации Валентин Резниченко."В Никополе повреждены несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередачи. В Марганце снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, авто, газопроводы и электросети", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.В указанных населенных пунктах проживают примерно 150 тысяч человек.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, валентин резниченко