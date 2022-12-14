https://ria.ru/20221214/ukraina-1838510684.html
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце - РИА Новости, 14.12.2022
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце
Газопроводы и линии электропередачи повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины, заявил в среду глава областной военной администрации... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:05
2022-12-14T10:05
2022-12-14T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
валентин резниченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758646509_0:0:1739:978_1920x0_80_0_0_3f8840cc47900be09b80e4966101dbd7.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Газопроводы и линии электропередачи повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины, заявил в среду глава областной военной администрации Валентин Резниченко."В Никополе повреждены несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередачи. В Марганце снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, авто, газопроводы и электросети", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.В указанных населенных пунктах проживают примерно 150 тысяч человек.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758647141_0:0:1192:894_1920x0_80_0_0_d5abb538da58503646146dfae245d58d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, валентин резниченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Валентин Резниченко
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце
Глава Днепропетровской ОВА Резниченко: газопроводы и ЛЭП повреждены в Никополе и Марганце