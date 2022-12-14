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На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838510684.html
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце - РИА Новости, 14.12.2022
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце
Газопроводы и линии электропередачи повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины, заявил в среду глава областной военной администрации... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:05
2022-12-14T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
валентин резниченко
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Газопроводы и линии электропередачи повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины, заявил в среду глава областной военной администрации Валентин Резниченко."В Никополе повреждены несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередачи. В Марганце снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, авто, газопроводы и электросети", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.В указанных населенных пунктах проживают примерно 150 тысяч человек.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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в мире, украина, днепропетровская область, валентин резниченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Валентин Резниченко
10:05 14.12.2022
 
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП в Никополе и Марганце

Глава Днепропетровской ОВА Резниченко: газопроводы и ЛЭП повреждены в Никополе и Марганце

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Газопроводы и линии электропередачи повреждены в Никополе и Марганце Днепропетровской области Украины, заявил в среду глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"В Никополе повреждены несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередачи. В Марганце снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных сооружений, авто, газопроводы и электросети", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
В указанных населенных пунктах проживают примерно 150 тысяч человек.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьВалентин Резниченко
 
 
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