https://ria.ru/20221214/tusur-1838104768.html

В России создают систему надзора за кардиобольными для экстренной помощи

В России создают систему надзора за кардиобольными для экстренной помощи - РИА Новости, 14.12.2022

В России создают систему надзора за кардиобольными для экстренной помощи

Систему мониторинга и экстренного оповещения о состоянии пациентов разрабатывают ученые ТУСУРа по заказу НИИ кардиологии СО РАН. По словам разработчиков,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T03:00

2022-12-14T03:00

2022-12-14T03:01

наука

навигатор абитуриента

россия

томский университет систем управления и радиоэлектроники

российская академия наук

университетская наука

томск

медицина

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Систему мониторинга и экстренного оповещения о состоянии пациентов разрабатывают ученые ТУСУРа по заказу НИИ кардиологии СО РАН. По словам разработчиков, система поможет повысить скорость реагирования на кризисы у сердечных больных и снизит риск летальных случаев. О разработке сообщил Проектный офис "Приоритет-2030" ТУСУР.Сегодня довольно широко распространены браслеты и носимые устройства, замеряющие в реальном времени такие показатели жизнедеятельности, как пульс и артериальное давление. Однако такие устройства недешевы, а программное обеспечение для их объединения в сеть требует постоянного лицензионного обслуживания.Оригинальную систему мониторинга с интегрированным геопозиционионированием специально для нужд отечественной кардиологии разработали в Томском государственном университете радиоэлектроники и систем управления (ТУСУР).Крайне важно, объяснили ученые, чтобы реанимационная бригада сразу имела точное понимание, где находится пациент и каков оптимальный маршрут до него – в рамках, к примеру, крыла или корпуса крупной больницы. По словам специалистов вуза, прямых аналогов с функцией геопозиционирования у системы сегодня нет.Система состоит из носимых браслетов с датчиками и Bluetooth-модулем, нескольких устройств сбора и передачи информации, покрывающих территорию больницы, и общего сервера. Все программное обеспечение разработано специалистами ТУСУР специально для нужд кардиологических отделений."Сейчас перед нами стоит задача распространить нашу систему за пределы больницы или отделения – для этого к сетям Bluetooth мы добавляем геопозиционирование и подключение на основе GSM. Подобная система сможет быть внедрена в масштабах города или района и при этом потребует меньшее количество промежуточных узлов сбора данных, что очень важно в условиях дефицита доступной микроэлектроники на рынке", – добавил Конев.Другим направлением развития новой системы, по словам ученых, сейчас является оптимизация самого носимого устройства, поиск наиболее экономичной и эффективной компоновки датчиков и микрочипов на браслете.Работы ведутся в рамках стратегического проекта Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221101/tusur-1828205425.html

https://ria.ru/20220314/sibgmu-1777641653.html

https://ria.ru/20220428/serdtse-1785855423.html

россия

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