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В России создают систему надзора за кардиобольными для экстренной помощи - РИА Новости, 14.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221214/tusur-1838104768.html
В России создают систему надзора за кардиобольными для экстренной помощи
В России создают систему надзора за кардиобольными для экстренной помощи - РИА Новости, 14.12.2022
В России создают систему надзора за кардиобольными для экстренной помощи
Систему мониторинга и экстренного оповещения о состоянии пациентов разрабатывают ученые ТУСУРа по заказу НИИ кардиологии СО РАН. По словам разработчиков,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T03:00
2022-12-14T03:01
наука
навигатор абитуриента
россия
томский университет систем управления и радиоэлектроники
российская академия наук
университетская наука
томск
медицина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Систему мониторинга и экстренного оповещения о состоянии пациентов разрабатывают ученые ТУСУРа по заказу НИИ кардиологии СО РАН. По словам разработчиков, система поможет повысить скорость реагирования на кризисы у сердечных больных и снизит риск летальных случаев. О разработке сообщил Проектный офис "Приоритет-2030" ТУСУР.Сегодня довольно широко распространены браслеты и носимые устройства, замеряющие в реальном времени такие показатели жизнедеятельности, как пульс и артериальное давление. Однако такие устройства недешевы, а программное обеспечение для их объединения в сеть требует постоянного лицензионного обслуживания.Оригинальную систему мониторинга с интегрированным геопозиционионированием специально для нужд отечественной кардиологии разработали в Томском государственном университете радиоэлектроники и систем управления (ТУСУР).Крайне важно, объяснили ученые, чтобы реанимационная бригада сразу имела точное понимание, где находится пациент и каков оптимальный маршрут до него – в рамках, к примеру, крыла или корпуса крупной больницы. По словам специалистов вуза, прямых аналогов с функцией геопозиционирования у системы сегодня нет.Система состоит из носимых браслетов с датчиками и Bluetooth-модулем, нескольких устройств сбора и передачи информации, покрывающих территорию больницы, и общего сервера. Все программное обеспечение разработано специалистами ТУСУР специально для нужд кардиологических отделений."Сейчас перед нами стоит задача распространить нашу систему за пределы больницы или отделения – для этого к сетям Bluetooth мы добавляем геопозиционирование и подключение на основе GSM. Подобная система сможет быть внедрена в масштабах города или района и при этом потребует меньшее количество промежуточных узлов сбора данных, что очень важно в условиях дефицита доступной микроэлектроники на рынке", – добавил Конев.Другим направлением развития новой системы, по словам ученых, сейчас является оптимизация самого носимого устройства, поиск наиболее экономичной и эффективной компоновки датчиков и микрочипов на браслете.Работы ведутся в рамках стратегического проекта Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20221101/tusur-1828205425.html
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навигатор абитуриента, россия, томский университет систем управления и радиоэлектроники, российская академия наук, университетская наука, томск, медицина, сердце
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Российская академия наук, Университетская наука, Томск, Медицина, Сердце
03:00 14.12.2022 (обновлено: 03:01 14.12.2022)
 

В России создают систему надзора за кардиобольными для экстренной помощи

© Фото : Freepik/ArtPhoto_studio3k Врач кадриолог
Врач кадриолог - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Freepik/ArtPhoto_studio3k
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Систему мониторинга и экстренного оповещения о состоянии пациентов разрабатывают ученые ТУСУРа по заказу НИИ кардиологии СО РАН. По словам разработчиков, система поможет повысить скорость реагирования на кризисы у сердечных больных и снизит риск летальных случаев. О разработке сообщил Проектный офис "Приоритет-2030" ТУСУР.
Сегодня довольно широко распространены браслеты и носимые устройства, замеряющие в реальном времени такие показатели жизнедеятельности, как пульс и артериальное давление. Однако такие устройства недешевы, а программное обеспечение для их объединения в сеть требует постоянного лицензионного обслуживания.
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Оригинальную систему мониторинга с интегрированным геопозиционионированием специально для нужд отечественной кардиологии разработали в Томском государственном университете радиоэлектроники и систем управления (ТУСУР).
"Мы провели успешные испытания нашей системы на основе Bluetooth на базе Томского НИИ Кардиологии. Геопозиционирование для подобных систем – острая необходимость, поскольку в момент кризиса счет идет на секунды", – рассказал руководитель проекта ТУСУР Антон Конев.
Крайне важно, объяснили ученые, чтобы реанимационная бригада сразу имела точное понимание, где находится пациент и каков оптимальный маршрут до него – в рамках, к примеру, крыла или корпуса крупной больницы. По словам специалистов вуза, прямых аналогов с функцией геопозиционирования у системы сегодня нет.
Система состоит из носимых браслетов с датчиками и Bluetooth-модулем, нескольких устройств сбора и передачи информации, покрывающих территорию больницы, и общего сервера. Все программное обеспечение разработано специалистами ТУСУР специально для нужд кардиологических отделений.
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"Сейчас перед нами стоит задача распространить нашу систему за пределы больницы или отделения – для этого к сетям Bluetooth мы добавляем геопозиционирование и подключение на основе GSM. Подобная система сможет быть внедрена в масштабах города или района и при этом потребует меньшее количество промежуточных узлов сбора данных, что очень важно в условиях дефицита доступной микроэлектроники на рынке", – добавил Конев.
Другим направлением развития новой системы, по словам ученых, сейчас является оптимизация самого носимого устройства, поиск наиболее экономичной и эффективной компоновки датчиков и микрочипов на браслете.
Работы ведутся в рамках стратегического проекта Программы развития вуза до 2030 года, который реализуется в рамках государственной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".
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НаукаНавигатор абитуриентаРоссияТомский университет систем управления и радиоэлектроникиРоссийская академия наукУниверситетская наукаТомскМедицинаСердце
 
 
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