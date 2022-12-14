https://ria.ru/20221214/tribunal-1838736278.html

США изучат идею созыва трибунала в связи со спецоперацией России на Украине

США изучат идею созыва трибунала в связи со спецоперацией России на Украине - РИА Новости, 14.12.2022

США изучат идею созыва трибунала в связи со спецоперацией России на Украине

США по-прежнему изучают идею созыва трибунала в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине, заявил в среду журналистам координатор по... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T21:47

2022-12-14T21:47

2022-12-14T21:47

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. США по-прежнему изучают идею созыва трибунала в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине, заявил в среду журналистам координатор по стратегическим коммуникация Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Что касается трибунала, мы по-прежнему изучаем данное предложение и прорабатываем данный вопрос...В целом, однако, мы остаемся последовательными в нашем желании добиться ответственности для России за ее (действия) на украинской территории. В настоящее время проводится ряд международных расследований, которые мы поддерживаем", - сказал Кирби в ходе брифинга.Как заявил ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о трибунале по Украине, отметил, что создать его может только Совет Безопасности ООН, решение учреждать трибунал через Генассамблею ООН будет нелегитимным.Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

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в мире, джон кирби, михаил ульянов (дипломат), жозеп боррель, россия, украина, киев, оон, евросоюз, санкции в отношении россии