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Ульянов отметил, что создать трибунал по Украине может только Совбез ООН - РИА Новости, 14.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/tribunal-1838710294.html
Ульянов отметил, что создать трибунал по Украине может только Совбез ООН
Ульянов отметил, что создать трибунал по Украине может только Совбез ООН - РИА Новости, 14.12.2022
Ульянов отметил, что создать трибунал по Украине может только Совбез ООН
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о трибунале по Украине,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:11
2022-12-14T19:11
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
михаил ульянов (дипломат)
жозеп боррель
эгилс левитс
россия
украина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о трибунале по Украине, отметил, что создать его может только Совет Безопасности ООН, решение учреждать трибунал через Генассамблею ООН будет нелегитимным.Боррель в среду сообщал, что предложение Еврокомиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге."Создать какой-то трибунал может только Совет Безопасности. Это не может сделать Генеральная Ассамблея ООН, если наши оппоненты намерены действовать через ассамблею. Такое решение, если оно будет принято, будет носить нелегитимный и ничтожный в юридическом плане характер", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24"."Это все такие импульсивные телодвижения на мой взгляд, которые объясняются неспособностью властей Евросоюза найти более разумную линию поведения в нынешних обстоятельствах. И отойти от того, что они успели наделать с февраля этого года, им тоже нелегко. Но, мне кажется, рано или поздно это начнет происходить", - добавил Ульянов.Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу.Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
https://ria.ru/20221213/tribunal-1838224514.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, михаил ульянов (дипломат), жозеп боррель, эгилс левитс, россия, украина, киев, совет безопасности оон, евросоюз, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Михаил Ульянов (дипломат), Жозеп Боррель, Эгилс Левитс, Россия, Украина, Киев, Совет Безопасности ООН, Евросоюз, ООН
19:11 14.12.2022
 
Ульянов отметил, что создать трибунал по Украине может только Совбез ООН

Ульянов отметил, что создать трибунал по Украине может лишь Совбез ООН, а не Генассамблея

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о трибунале по Украине, отметил, что создать его может только Совет Безопасности ООН, решение учреждать трибунал через Генассамблею ООН будет нелегитимным.
Боррель в среду сообщал, что предложение Еврокомиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.
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"Создать какой-то трибунал может только Совет Безопасности. Это не может сделать Генеральная Ассамблея ООН, если наши оппоненты намерены действовать через ассамблею. Такое решение, если оно будет принято, будет носить нелегитимный и ничтожный в юридическом плане характер", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Это все такие импульсивные телодвижения на мой взгляд, которые объясняются неспособностью властей Евросоюза найти более разумную линию поведения в нынешних обстоятельствах. И отойти от того, что они успели наделать с февраля этого года, им тоже нелегко. Но, мне кажется, рано или поздно это начнет происходить", - добавил Ульянов.
Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу.
Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоМихаил Ульянов (дипломат)Жозеп БоррельЭгилс ЛевитсРоссияУкраинаКиевСовет Безопасности ООНЕвросоюзООН
 
 
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