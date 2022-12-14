Ульянов отметил, что создать трибунал по Украине может только Совбез ООН
Ульянов отметил, что создать трибунал по Украине может лишь Совбез ООН, а не Генассамблея
© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о трибунале по Украине, отметил, что создать его может только Совет Безопасности ООН, решение учреждать трибунал через Генассамблею ООН будет нелегитимным.
Боррель в среду сообщал, что предложение Еврокомиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.
"Создать какой-то трибунал может только Совет Безопасности. Это не может сделать Генеральная Ассамблея ООН, если наши оппоненты намерены действовать через ассамблею. Такое решение, если оно будет принято, будет носить нелегитимный и ничтожный в юридическом плане характер", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
"Это все такие импульсивные телодвижения на мой взгляд, которые объясняются неспособностью властей Евросоюза найти более разумную линию поведения в нынешних обстоятельствах. И отойти от того, что они успели наделать с февраля этого года, им тоже нелегко. Но, мне кажется, рано или поздно это начнет происходить", - добавил Ульянов.
Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия "готова работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу.
Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.