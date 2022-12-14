https://ria.ru/20221214/tribunal-1838551633.html

Идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС, заявил Боррель

Идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС, заявил Боррель - РИА Новости, 14.12.2022

Идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в ЕС, заявил Боррель

Идея Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:20

2022-12-14T12:20

2022-12-14T13:11

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жозеп боррель

россия

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европейский суд по правам человека (еспч)

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек — РИА Новости. Идея Еврокомиссии о создании некоего специализированного международного трибунала по Украине не нашла единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе, признал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Боррель добавил, что создание альтернативной структуры возможно, но назвал процесс обсуждения этой инициативы "интересной дискуссией, которая не имела конкретного ответа".При этом он добавил, что ЕС должен прикладывать больше усилий для "борьбы с безнаказанностью", но не озвучил свои дальнейшие планы в этом направлении.Европейская комиссия в конце ноября выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ведомство "готово работать с международными партнерами" для продвижения этой инициативы. Позднее прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан отмечал, что планы ЕС по созданию специального трибунала "подрывают аналогичное расследование, которое проводит МУС". В согласованном 9 декабря Советом ЕС документе "по борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные" на Украине, отсутствует даже упоминание о предложении ЕК по трибуналу.Постоянный представитель Москвы при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов объяснил РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности Объединенных Наций, а без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории страны. МИД назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Москвой у него не будет.Прокуратура МУС 2 марта приступила к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор суда Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования.Россия не является участницей МУС. В МИД отмечали, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования". В ДНР же сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в регионе республики Донбасса подали в ЕСПЧ и МУС более трех тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет России отмечал, что представители адвокатских образований страны подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более семи тысяч, сообщали и в Минюсте Украины.

https://ria.ru/20221213/tribunal-1838428428.html

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835912645.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838550629.html

https://ria.ru/20221213/tribunal-1838224514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, жозеп боррель, россия, украина, донбасс, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч)