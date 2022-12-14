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Украинским войскам не хватает транспорта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/transport-1838494857.html
Украинским войскам не хватает транспорта, заявили в ЛНР
Украинским войскам не хватает транспорта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022
Украинским войскам не хватает транспорта, заявили в ЛНР
Украинские войска в зоне боевых действий испытывают острую нехватку транспорта, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T07:42
2022-12-14T11:45
специальная военная операция на украине
андрей марочко
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Украинские войска в зоне боевых действий испытывают острую нехватку транспорта, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.По словам собеседника агентства, проблемы с военной логистикой в ВСУ замедляют скорость поставки боеприпасов, мешают оперативно эвакуировать раненых и доставлять силовиков на позиции."Также ввиду того, что транспорт в основном не бронирован, увеличилось количество безвозвратных и санитарных потерь", — добавил Марочко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
07:42 14.12.2022 (обновлено: 11:45 14.12.2022)
 
Украинским войскам не хватает транспорта, заявили в ЛНР

Офицер НМ ЛНР Марочко: Украинским войскам не хватает транспорта в условиях бездорожья

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Украинские войска в зоне боевых действий испытывают острую нехватку транспорта, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

"В связи с дефицитом гусеничной и колесной военной специальной техники украинская армия все больше использует гражданский транспорт, который не приспособлен для передвижения в условиях активных боевых действий и бездорожья", — заявил он.

По словам собеседника агентства, проблемы с военной логистикой в ВСУ замедляют скорость поставки боеприпасов, мешают оперативно эвакуировать раненых и доставлять силовиков на позиции.
"Также ввиду того, что транспорт в основном не бронирован, увеличилось количество безвозвратных и санитарных потерь", — добавил Марочко.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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