https://ria.ru/20221214/transport-1838494857.html

Украинским войскам не хватает транспорта, заявили в ЛНР

Украинским войскам не хватает транспорта, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.12.2022

Украинским войскам не хватает транспорта, заявили в ЛНР

Украинские войска в зоне боевых действий испытывают острую нехватку транспорта, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T07:42

2022-12-14T07:42

2022-12-14T11:45

специальная военная операция на украине

андрей марочко

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871390_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9c6f88ce52b8b406c88a1a8c6314a14f.jpg

ЛУГАНСК, 14 дек — РИА Новости. Украинские войска в зоне боевых действий испытывают острую нехватку транспорта, рассказал РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.По словам собеседника агентства, проблемы с военной логистикой в ВСУ замедляют скорость поставки боеприпасов, мешают оперативно эвакуировать раненых и доставлять силовиков на позиции."Также ввиду того, что транспорт в основном не бронирован, увеличилось количество безвозвратных и санитарных потерь", — добавил Марочко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221213/pushilin-1838464079.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей марочко, луганская народная республика, вооруженные силы украины