https://ria.ru/20221214/taksi-1838523838.html

В Казахстане расследуют тарифообразование "Яндекс.Такси"

В Казахстане расследуют тарифообразование "Яндекс.Такси" - РИА Новости, 14.12.2022

В Казахстане расследуют тарифообразование "Яндекс.Такси"

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана проводит расследование в сфере тарифообразования сервиса "Яндекс.Такси", сообщил первый заместитель РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:00

2022-12-14T11:00

2022-12-14T11:00

экономика

казахстан

алма-ата

нур-султан

яндекс.такси

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808328335_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_629afde08eaf7082cc8a6eadda03e9fc.jpg

АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана проводит расследование в сфере тарифообразования сервиса "Яндекс.Такси", сообщил первый заместитель главы ведомства Рустам Ахметов.В январе текущего года агентство сообщало об антимонопольном расследовании в отношении "Яндекс.Такси" по признакам координации экономической деятельности таксопарков. Тогда ведомство заявляло, что 45 партнеров "Яндекс.Такси" в городах Алма-Ата, Нур-Султан и Шымкент установили одинаковые тарифы."На рынке такси, по словам Ахметова ведется расследование по тарифообразованию "Яндекс.Такси", который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса", - говорится в сообщении пресс-службы АЗРК.Согласно пресс-релизу, если агентством "будут выявлены монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия"."В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов", – пояснил замглавы АЗРК, слова которого приводятся в пресс-релизе.При этом он признал, что на рынке перевозки пассажиров существует конкуренция. "Помимо "Яндекс.Такси" есть InDriver , прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент", - заключил он.

https://ria.ru/20221128/taksi-1834766978.html

https://ria.ru/20221122/taksi-1833401118.html

казахстан

алма-ата

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, казахстан, алма-ата, нур-султан, яндекс.такси, в мире