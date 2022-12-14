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В Казахстане расследуют тарифообразование "Яндекс.Такси" - РИА Новости, 14.12.2022
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В Казахстане расследуют тарифообразование "Яндекс.Такси"
В Казахстане расследуют тарифообразование "Яндекс.Такси" - РИА Новости, 14.12.2022
В Казахстане расследуют тарифообразование "Яндекс.Такси"
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана проводит расследование в сфере тарифообразования сервиса "Яндекс.Такси", сообщил первый заместитель РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:00
2022-12-14T11:00
экономика
казахстан
алма-ата
нур-султан
яндекс.такси
в мире
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АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана проводит расследование в сфере тарифообразования сервиса "Яндекс.Такси", сообщил первый заместитель главы ведомства Рустам Ахметов.В январе текущего года агентство сообщало об антимонопольном расследовании в отношении "Яндекс.Такси" по признакам координации экономической деятельности таксопарков. Тогда ведомство заявляло, что 45 партнеров "Яндекс.Такси" в городах Алма-Ата, Нур-Султан и Шымкент установили одинаковые тарифы."На рынке такси, по словам Ахметова ведется расследование по тарифообразованию "Яндекс.Такси", который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса", - говорится в сообщении пресс-службы АЗРК.Согласно пресс-релизу, если агентством "будут выявлены монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия"."В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов", – пояснил замглавы АЗРК, слова которого приводятся в пресс-релизе.При этом он признал, что на рынке перевозки пассажиров существует конкуренция. "Помимо "Яндекс.Такси" есть InDriver , прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент", - заключил он.
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экономика, казахстан, алма-ата, нур-султан, яндекс.такси, в мире
Экономика, Казахстан, Алма-Ата, Нур-Султан, Яндекс.Такси, В мире
11:00 14.12.2022
 
В Казахстане расследуют тарифообразование "Яндекс.Такси"

Антимонопольное ведомство Казахстана расследует тарифообразование "Яндекс.Такси"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТакси службы "Яндекс Go"
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси службы "Яндекс Go". Архивное фото
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АЛМА-АТА, 14 дек - РИА Новости. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана проводит расследование в сфере тарифообразования сервиса "Яндекс.Такси", сообщил первый заместитель главы ведомства Рустам Ахметов.
В январе текущего года агентство сообщало об антимонопольном расследовании в отношении "Яндекс.Такси" по признакам координации экономической деятельности таксопарков. Тогда ведомство заявляло, что 45 партнеров "Яндекс.Такси" в городах Алма-Ата, Нур-Султан и Шымкент установили одинаковые тарифы.
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"На рынке такси, по словам Ахметова ведется расследование по тарифообразованию "Яндекс.Такси", который взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учетом повышенного спроса", - говорится в сообщении пресс-службы АЗРК.
Согласно пресс-релизу, если агентством "будут выявлены монопольно-высокие цены, то будут предприняты меры реагирования и снижена комиссия".
"В целом цифровизация рынка такси в любом бы случае привела к монополизации рынка, так как здесь маржинальность невысокая. Агрегаторы зарабатывают на увеличении объемов услуг. С другой стороны, чем выше спрос на услуги агрегатора, тем выше его цена. С этим связано и увеличение тарифов", – пояснил замглавы АЗРК, слова которого приводятся в пресс-релизе.
При этом он признал, что на рынке перевозки пассажиров существует конкуренция. "Помимо "Яндекс.Такси" есть InDriver , прочие агрегаторы и таксомоторные компании. Здесь уже решает клиент", - заключил он.
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