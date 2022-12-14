https://ria.ru/20221214/sud-1838520357.html

Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда

Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда - РИА Новости, 14.12.2022

Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда

Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Зайцева председателем апелляционной коллегии Верховного суда (ВС) РФ. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:55

2022-12-14T10:55

2022-12-14T10:55

политика

владимир зайцев

вячеслав лебедев

россия

совет федерации рф

верховный суд рф

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Зайцева председателем апелляционной коллегии Верховного суда (ВС) РФ.Зайцев занимал должность зампреда этой коллегии.Как сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, стаж работы Зайцева в должности федерального судьи составляет 40 лет, в Верховном суде он работает 25 лет.Также сенаторы назначили судьей ВС РФ Ибрагима Фаргиева, последние два срока возглавлявшего Верховный суд Ингушетии.

https://ria.ru/20221130/espch-1835267084.html

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политика, владимир зайцев, вячеслав лебедев, россия, совет федерации рф, верховный суд рф