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Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда - РИА Новости, 14.12.2022
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Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда
Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда
Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Зайцева председателем апелляционной коллегии Верховного суда (ВС) РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:55
2022-12-14T10:55
политика
владимир зайцев
вячеслав лебедев
россия
совет федерации рф
верховный суд рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Зайцева председателем апелляционной коллегии Верховного суда (ВС) РФ.Зайцев занимал должность зампреда этой коллегии.Как сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, стаж работы Зайцева в должности федерального судьи составляет 40 лет, в Верховном суде он работает 25 лет.Также сенаторы назначили судьей ВС РФ Ибрагима Фаргиева, последние два срока возглавлявшего Верховный суд Ингушетии.
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политика, владимир зайцев, вячеслав лебедев, россия, совет федерации рф, верховный суд рф
Политика, Владимир Зайцев, Вячеслав Лебедев, Россия, Совет Федерации РФ, Верховный суд РФ
10:55 14.12.2022
 
Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда

Совфед назначил Зайцева новым председателем апелляционной коллегии Верховного суда

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Зайцева председателем апелляционной коллегии Верховного суда (ВС) РФ.
Зайцев занимал должность зампреда этой коллегии.
Как сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, стаж работы Зайцева в должности федерального судьи составляет 40 лет, в Верховном суде он работает 25 лет.
Также сенаторы назначили судьей ВС РФ Ибрагима Фаргиева, последние два срока возглавлявшего Верховный суд Ингушетии.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 13:45
Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ
 
ПолитикаВладимир ЗайцевВячеслав ЛебедевРоссияСовет Федерации РФВерховный суд РФ
 
 
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