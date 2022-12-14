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Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда
Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда
Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Зайцева председателем апелляционной коллегии Верховного суда (ВС) РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:55
2022-12-14T10:55
2022-12-14T10:55
политика
владимир зайцев
вячеслав лебедев
россия
совет федерации рф
верховный суд рф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду назначил Владимира Зайцева председателем апелляционной коллегии Верховного суда (ВС) РФ.Зайцев занимал должность зампреда этой коллегии.Как сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, стаж работы Зайцева в должности федерального судьи составляет 40 лет, в Верховном суде он работает 25 лет.Также сенаторы назначили судьей ВС РФ Ибрагима Фаргиева, последние два срока возглавлявшего Верховный суд Ингушетии.
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политика, владимир зайцев, вячеслав лебедев, россия, совет федерации рф, верховный суд рф
Политика, Владимир Зайцев, Вячеслав Лебедев, Россия, Совет Федерации РФ, Верховный суд РФ
Совфед назначил нового председателя апелляционной коллегии Верховного суда
Совфед назначил Зайцева новым председателем апелляционной коллегии Верховного суда