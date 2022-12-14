https://ria.ru/20221214/stroyka-1838666222.html

В Петербурге двое рабочих погибли, упав в шахту лифта

В Петербурге двое рабочих погибли, упав в шахту лифта - РИА Новости, 14.12.2022

В Петербурге двое рабочих погибли, упав в шахту лифта

Двое рабочих погибли на стройке дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, упав в шахту лифта с высоты 13-го этажа, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:19

2022-12-14T17:19

2022-12-14T17:19

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санкт-петербург

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следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек- РИА Новости. Двое рабочих погибли на стройке дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, упав в шахту лифта с высоты 13-го этажа, сообщил городской главк СК РФ."Тринадцатого декабря… с высоты 13 этажа строящегося дома на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга в шахту лифта упали два иностранных рабочих, 1993 и 1997 годов рождения, которые скончались от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи выясняют обстоятельства происшедшего.

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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)