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В Петербурге двое рабочих погибли, упав в шахту лифта - РИА Новости, 14.12.2022
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В Петербурге двое рабочих погибли, упав в шахту лифта
В Петербурге двое рабочих погибли, упав в шахту лифта - РИА Новости, 14.12.2022
В Петербурге двое рабочих погибли, упав в шахту лифта
Двое рабочих погибли на стройке дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, упав в шахту лифта с высоты 13-го этажа, сообщил городской главк СК РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:19
2022-12-14T17:19
происшествия
жилье
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек- РИА Новости. Двое рабочих погибли на стройке дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, упав в шахту лифта с высоты 13-го этажа, сообщил городской главк СК РФ."Тринадцатого декабря… с высоты 13 этажа строящегося дома на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга в шахту лифта упали два иностранных рабочих, 1993 и 1997 годов рождения, которые скончались от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи выясняют обстоятельства происшедшего.
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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:19 14.12.2022
 
В Петербурге двое рабочих погибли, упав в шахту лифта

В Петербурге двое рабочих погибли на стройке, упав в шахту лифта с высоты 13 этажа

© Фонд капремонта МосквыЛифт
Лифт
© Фонд капремонта Москвы
Лифт. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек- РИА Новости. Двое рабочих погибли на стройке дома в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, упав в шахту лифта с высоты 13-го этажа, сообщил городской главк СК РФ.
"Тринадцатого декабря… с высоты 13 этажа строящегося дома на территории Василеостровского района Санкт-Петербурга в шахту лифта упали два иностранных рабочих, 1993 и 1997 годов рождения, которые скончались от полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Следователи выясняют обстоятельства происшедшего.
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ПроисшествияЖильеСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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