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США открыли в Южной Корее подразделение Космических сил

США открыли в Южной Корее подразделение Космических сил - РИА Новости, 14.12.2022

США открыли в Южной Корее подразделение Космических сил

Церемония запуска нового подразделения Космических сил США в Южной Корее прошла на авиабазе Осан в Пхентхэке, подразделение будет служить укреплению координации РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:24

2022-12-14T16:24

2022-12-14T17:38

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южная корея

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СЕУЛ, 14 дек – РИА Новости. Церемония запуска нового подразделения Космических сил США в Южной Корее прошла на авиабазе Осан в Пхентхэке, подразделение будет служить укреплению координации в области безопасности между США и Южной Кореей и противостоять угрозам КНДР и Китая, передает агентство Ренхап."Запуск здесь сегодня Космических сил США в Корее... должен обеспечить мир и безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Благодаря космическим силам США в Корее альянс имеет больше возможностей для проведения разносторонних операций на корейском театре военных действий", - заявил командующий Объединенными силами США и Южной Кореи Пол Лакамера на церемонии открытия нового подразделения на американской авиабазе Осан в Пхентхэке.Сообщается, что создание подразделения произошло на фоне усилий Сеула и Вашингтона по укреплению координации в области безопасности из-за ядерной и ракетной угроз КНДР.Энтони Масталир, командующий войсками США в Индо-Тихоокеанском регионе, подразделением которых является новое космическое командование в Южной Корее, также заявил, что Индо-Тихоокеанское направление является приоритетным для Вашингтона на фоне растущей угрозы со стороны Китая.Агентство Рёнхап ранее сообщало, что целью нового космического командования станет фиксация объектов, направляющихся в экзосферу, таких как северокорейские МБР, способные достичь континентальной территории США. Отмечается, что решение о создании подразделения может также учитывать угрозы, исходящие из Китая и России. Предположительно, структура будет разрастаться, и со временем обзаведется системами лазерного поражения для того, чтобы сбивать объекты, направляющиеся в экзосферу, и в результате естественным образом будет функционировать в связке с системами ПРО.Южная Корея в начале декабря также создала на базе ВВС США Осан эскадрилью космических операций. В настоящее время эскадрилья состоит из пяти подразделений, включая Центр космических операций, группу космического наблюдения и группу управления спутниками. Целью работы эскадрильи является наблюдение за космосом и возможными космическими угрозами, развитие реальных возможностей проведения космических операций, противостояние растущей угрозе со стороны КНДР, сотрудничество с новым подразделением космических войск США.КНДР 18 ноября произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря. По заявлению Северной Кореи ракета типа "Хвасон-17" пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию в Японском море. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Токио подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.По данным Южной Кореи, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.

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https://ria.ru/20221121/kndr-1832988175.html

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южная корея

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корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, южная корея, китай, корейский полуостров