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Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, заявил торгпред

Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, заявил торгпред - РИА Новости, 14.12.2022

Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, заявил торгпред

Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T06:57

2022-12-14T06:57

2022-12-14T12:04

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Финляндии Антон Логинов."Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было", — сказал собеседник агентства.По его словам, "за период с января по сентябрь 2022 года Финляндия импортировала СПГ на сумму в 85 миллионов евро, из которых 75 миллионов евро (88%) имеет российское происхождение".Он отметил, что финская сторона прорабатывает возможности отказа от закупок российского сжиженного природного газа, с этой целью был арендован американский плавучий СПГ-терминал, который планируют ввести в эксплуатацию в январе 2023 года.Как заявлял глава "Новатэка" Леонид Михельсон, Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает СПГ с проекта "Криогаз-Высоцк", загрузка завода в текущих условиях не спадает.Финская Gasgrid Finland и эстонская Elering арендуют плавучий СПГ-терминал у компании Excelerate Energy Inc. на десять лет и планируют запустить терминал уже зимой. Мощности судна достаточно для удовлетворения потребностей в газе как Финляндии, так и Эстонии. Терминал будет находиться в готовом глубоководном порту Инкоо компании Fortum, пользуясь его инфраструктурой. Десятилетняя аренда судна обошлась примерно в 460 миллионов евро.Читайте полный текст интервью Антона Логинова >>

https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838489246.html

https://ria.ru/20221211/finlyandiya-1837890244.html

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экономика, цены на нефть, леонид михельсон, финляндия, россия, европа, новатэк, elering