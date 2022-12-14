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Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, заявил торгпред - РИА Новости, 14.12.2022
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Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, заявил торгпред
Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, заявил торгпред - РИА Новости, 14.12.2022
Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, заявил торгпред
Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T06:57
2022-12-14T12:04
экономика
цены на нефть
леонид михельсон
финляндия
россия
европа
новатэк
elering
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Финляндии Антон Логинов."Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было", — сказал собеседник агентства.По его словам, "за период с января по сентябрь 2022 года Финляндия импортировала СПГ на сумму в 85 миллионов евро, из которых 75 миллионов евро (88%) имеет российское происхождение".Он отметил, что финская сторона прорабатывает возможности отказа от закупок российского сжиженного природного газа, с этой целью был арендован американский плавучий СПГ-терминал, который планируют ввести в эксплуатацию в январе 2023 года.Как заявлял глава "Новатэка" Леонид Михельсон, Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает СПГ с проекта "Криогаз-Высоцк", загрузка завода в текущих условиях не спадает.Финская Gasgrid Finland и эстонская Elering арендуют плавучий СПГ-терминал у компании Excelerate Energy Inc. на десять лет и планируют запустить терминал уже зимой. Мощности судна достаточно для удовлетворения потребностей в газе как Финляндии, так и Эстонии. Терминал будет находиться в готовом глубоководном порту Инкоо компании Fortum, пользуясь его инфраструктурой. Десятилетняя аренда судна обошлась примерно в 460 миллионов евро.Читайте полный текст интервью Антона Логинова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838489246.html
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экономика, цены на нефть, леонид михельсон, финляндия, россия, европа, новатэк, elering
Экономика, Цены на нефть, Леонид Михельсон, Финляндия, Россия, Европа, Новатэк, Elering
06:57 14.12.2022 (обновлено: 12:04 14.12.2022)
 
Финляндия продолжает импортировать СПГ из России, заявил торгпред

Торгпред Логинов: Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкАвтомобиль для перевозки сжиженного природного газа
Автомобиль для перевозки сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Финляндия продолжает импортировать сжиженный природный газ из России, с января по сентябрь его поставили на 75 миллионов евро, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Финляндии Антон Логинов.
"Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, "за период с января по сентябрь 2022 года Финляндия импортировала СПГ на сумму в 85 миллионов евро, из которых 75 миллионов евро (88%) имеет российское происхождение".
Он отметил, что финская сторона прорабатывает возможности отказа от закупок российского сжиженного природного газа, с этой целью был арендован американский плавучий СПГ-терминал, который планируют ввести в эксплуатацию в январе 2023 года.
"Тем не менее существует множество факторов, которые не позволяют отказаться от российского СПГ здесь и сейчас, среди них: техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокий спрос и, как следствие, высокие цены на СПГ в Европе, а также низкая рентабельность транспортировки небольших объемов СПГ для мировых поставщиков (Катар, Австралия)", — добавил Логинов.
Как заявлял глава "Новатэка" Леонид Михельсон, Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает СПГ с проекта "Криогаз-Высоцк", загрузка завода в текущих условиях не спадает.
Финская Gasgrid Finland и эстонская Elering арендуют плавучий СПГ-терминал у компании Excelerate Energy Inc. на десять лет и планируют запустить терминал уже зимой. Мощности судна достаточно для удовлетворения потребностей в газе как Финляндии, так и Эстонии. Терминал будет находиться в готовом глубоководном порту Инкоо компании Fortum, пользуясь его инфраструктурой. Десятилетняя аренда судна обошлась примерно в 460 миллионов евро.
Читайте полный текст интервью Антона Логинова >>
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ЭкономикаЦены на нефтьЛеонид МихельсонФинляндияРоссияЕвропаНоватэкElering
 
 
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