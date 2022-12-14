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Антон Логинов: финский турбизнес без россиян теряет более 2 миллиардов евро

Антон Логинов: финский турбизнес без россиян теряет более 2 миллиардов евро - РИА Новости, 14.12.2022

Антон Логинов: финский турбизнес без россиян теряет более 2 миллиардов евро

Руководитель торгового представительства России в Финляндии Антон Логинов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной, как местный... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:00

2022-12-14T09:00

2022-12-14T09:00

интервью

финляндия

россия

азия

норильский никель

ржд

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Руководитель торгового представительства России в Финляндии Антон Логинов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной, как местный туристический сектор пострадал из-за отсутствия туристов из РФ, продолжит ли работу "дочка" Норникеля в Харьявалте, и сможет ли, по его мнению, Финляндия обойтись без поставок российского СПГ.– Приближаются новогодние праздники, которые раньше многие россияне проводили в Финляндии. Как бы вы оценили потери финского туристического сектора, который в этом году не досчитается туристов из России?– До начала пандемии россияне являлись крупнейшей группой иностранных туристов, посещавших Финляндию, с числом ночевок более 820 тысяч в год. Средства, которые они оставляли, достигали 19% от совокупных доходов от международного туризма страны.По разным оценкам, потери доходов туристического сектора могут составить более двух миллиардов евро в год. Одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии.Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии. Это публично признают и финские политики, требовавшие ограничения или запрета выдачи туристических виз.В июле этого года предприниматели туристической, ресторанно-гостиничной и торговой сфер с нетерпением ожидали открытия границ после снятия пандемийных ограничений и возобновления трансграничного туризма, но, например, недавно было объявлено о банкротстве аутлет-деревни Zsar вблизи пограничного пункта пропуска Ваалимаа.– Какими вы видите перспективы экономических отношений России и Финляндии в будущем году? Есть ли шансы на улучшение ситуации, или она будет только деградировать?– Действующее правительство Финляндии неоднократно и публично декларировало намерение по полному прекращению двустороннего торгово-экономического сотрудничества и готовность к введению наиболее жестких санкционных ограничений. В таких условиях вряд ли можно говорить о скором возвращении к предыдущему уровню отношений. Завершение всех переходных периодов по рестрикциям на химическую продукцию и нефтепродукты очевидно приведет к дальнейшему сокращению товарооборота. В случае, если санкции не будут сняты, в следующем году он снизится до 4,5 миллиарда евро. Экспорт из России сохранится за счет поставок никеля, удобрений, комбикормов, фармацевтической продукции.Складывается впечатление, что наши соседи пока уделяют недостаточно внимания оценке последствий своих решений для национальной экономки. Полагаю, 2023 год в этом плане станет показательным. Надеемся, что осознание реальности заставит финляндскую сторону, как минимум, задуматься. Тем более, что внутренний запрос на возобновление торговли сохраняется для многих отраслей и регионов Финляндии.– Продолжится ли работа завода "Норникеля" в финском городе Харьявалте в 2023 году после того, как финский железнодорожный оператор VR перестанет ввозить российские грузы? Проявляет ли финская сторона участие в решении сложившейся ситуации?– С момента анонсирования VR Group прекращения перевозки грузов на российско-финляндском направлении мы находимся в постоянном контакте с представителями завода "Норильского никеля". Вопрос непрерывности доставки сырья находится в активной проработке, найдены альтернативные решения. Мы рассчитываем, что завод в Харьявалта продолжит работу, а финская сторона по крайней мере не станет этому препятствовать. Не стоит забывать, что данное предприятие остается градообразующим, а также является ключевым элементом планируемого в регионе аккумуляторного кластера.– Ранее в Финляндии конфисковали три частных самолета, которые возможно принадлежат или используются россиянами, включенными в санкционные списки различных стран. Насколько такие случаи распространены в Финляндии? Какие еще объекты собственности россиян могут подвергнуться конфискации?– Исходя из существующей в Финляндии и в других странах практики, арест накладывается на имущество, если владельцы (или бенефициары компании-владельца) находятся в рестрикционных списках, или же операции с имуществом ограничены санкционными мерами. В этом плане финские власти подходят к делу очень серьезно: если существуют подозрения о связи компании или имущества с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями, то проводится детальное расследование вопроса, а имущество (движимое, недвижимое, финансовые средства) на это время задерживается.Надо сказать, что арест имущества может доставлять существенные неудобства и самой финской стороне – ярким примером является история с арестованными российскими грузовыми вагонами. Задержанный транспорт (806 единиц на начало ноября) занимал более 20 километров железнодорожных путей, что требовало огромных затрат и людских усилий на содержание, обслуживание и обеспечение безопасности. В результате сами финские железнодорожные операторы и Агентство транспорта и связи обратились в МИД Финляндии с предложением передать вагоны обратно в Россию. В середине ноября такое решение "в исключительном порядке" было принято.Сейчас мы совместно с коллегами из РЖД находимся в контакте с компаниями-владельцами вагонов, при необходимости оказывая содействие в установлении диалога с властями и ж/д операторами Финляндии по вопросу возврата. На сегодняшний день в Россию удалось вернуть уже более 80% задержанных вагонов.– Финляндия продолжает закупать российский СПГ через посредников, в каких объемах? Нет ли планов у финской стороны отказаться от закупок СПГ под давлением ЕС? И в какой валюте происходит оплата?– Финляндия действительно продолжает закупать российский СПГ, но не через посредников, а напрямую у ПАО "Новатэк" по долгосрочному контракту в евро. Насколько нам известно, изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было.За период с января по сентябрь 2022 года Финляндия импортировала СПГ на сумму в 85 миллионов евро, из которых 75 миллионов евро (88%) имеет российское происхождение. Конечно, финская сторона прорабатывает возможности отказа от закупок СПГ, что укладывается в общую концепцию отказа от торгового сотрудничества с Россией. С этой целью был арендован американский плавучий СПГ-терминал, планируемый к вводу в эксплуатацию в январе 2023 года. Тем не менее, существует множество факторов, которые не позволяют отказаться от российского СПГ здесь и сейчас, среди них техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокий спрос и, как следствие, высокие цены на СПГ в Европе, а также низкая рентабельность транспортировки небольших объемов СПГ для мировых поставщиков (Катар, Австралия).– Как на Финляндии отразился запрет на экспорт российской древесины в недружественные страны? Нашли ли финны замену на внутреннем рынке или обратились к экспорту в соседние страны? Пострадала ли из-за этого бумажная промышленность?– В первую очередь следует отметить, что серьезным вызовом для финских компаний после февраля стали не российские ограничения, а общеевропейские санкционные, переходный период по которым истек 10 июля, после чего прямые поставки товаров групп ТН ВЭД 44, 48, 94 (древесина и изделия из нее, древесный уголь, бумага и картон, изделия из бумажной массы, мебель и матрасы – ред.) из России были прекращены. В 2021 году российские поставки древесины и щепы превысили девять миллионов кубометров или ¾ общего отраслевого импорта.Несмотря на разрушение такого плотного и ранее взаимовыгодного сотрудничества, коллапса финской лесной промышленности не произошло и не ожидается, поскольку продолжительные забастовки в первой половине года и закрытие бумажной фабрики Stora Enso в Вейтсилуото сократили потребность в древесине в текущем году на 10%. Кроме того, общая экономическая неопределенность, спад строительного рынка на фоне ослабления потребительского спроса привели к сокращению объемов производства.Более активные внутренние рубки отчасти компенсируют нехватку сырья, однако ситуация не так однозначна в энергетическом секторе, поскольку пеллеты, щепу и дрова из России не удалось вовремя заменить торфом. Отдельные предприятия стали закупать в России лузгу из подсолнечника, но пока поставки невелики. Замещения сырьем из стран Балтии не произошло, наоборот, статистика отмечает сокращение поставок, в первую очередь из-за многократного взвинчивания цен.

https://ria.ru/20221203/abkhaziya-1835851403.html

https://ria.ru/20221126/ivanovo-1833566450.html

https://ria.ru/20221205/snegokhody-1835477163.html

https://ria.ru/20221206/kity-1836619588.html

https://ria.ru/20221208/kurorty-1837272137.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

интервью, финляндия, россия, азия, норильский никель, ржд