https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838740387.html

Спецоперация, 14 декабря: ВС России освободили основную часть села Водяное

Спецоперация, 14 декабря: ВС России освободили основную часть села Водяное - РИА Новости, 14.12.2022

Спецоперация, 14 декабря: ВС России освободили основную часть села Водяное

ВС РФ в среду освободили основную часть села Водяное в окрестностях города Ясиноватая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:20

2022-12-14T22:20

2022-12-14T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВС РФ в среду освободили основную часть села Водяное в окрестностях города Ясиноватая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 160 военных, добавили в ведомстве. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но о сроках говорить не стал.Ход операцииНа донецком направлении ВС РФ за прошедшие сутки освободили основную часть села Водяное в Ясиноватском районе ДНР, уничтожив до 50 украинских военных и 8 единиц техники, сообщили в Минобороны России.Средства ПВО России уничтожили за сутки три украинских беспилотника и сбили снаряд HIMARS.На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 160 военных, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении огнем артиллерии и действиями ВС РФ сорваны контратаки трех штурмовых групп войск Украины, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной в ЛНР. В районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов Украины.Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ.Также под Краматорском был поражен пункт управления украинской группировки войск "Лиман". В Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.Вооруженные силы РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери противника на этом направлении превысили 80 человек.Отмечается, что нанесением огневого поражения по колоннам украинских военных в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР пресечена переброска резервов противника.Передаст ли Белый дом ЗРК УкраинеБелый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в будущий пакет военной помощи Украине , заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США заявили, что Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot только после того, как американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью ВС РФ.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле города Клинцы; по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты сбиты.В США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года, заявил Джон Кирби.Никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало, такой темы нет на повестке дня, сообщил Песков.Трибунал по УкраинеГлава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что предложение Еврокомиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова Борреля, отметил, что создать его может только Совет Безопасности ООН, решение учреждать трибунал через Генассамблею ООН будет нелегитимным.Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил в среду по телефону с Владимиром Зеленским будущее черноморской зерновой инициативы, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских праздников, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838623325.html

https://ria.ru/20221214/zapad-1838665792.html

https://ria.ru/20221214/britaniya-1838739215.html

https://ria.ru/20221214/peredacha-1838667757.html

https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html

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