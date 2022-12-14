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Спецоперация, 14 декабря: ВС России освободили основную часть села Водяное - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838740387.html
Спецоперация, 14 декабря: ВС России освободили основную часть села Водяное
Спецоперация, 14 декабря: ВС России освободили основную часть села Водяное - РИА Новости, 14.12.2022
Спецоперация, 14 декабря: ВС России освободили основную часть села Водяное
ВС РФ в среду освободили основную часть села Водяное в окрестностях города Ясиноватая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T22:20
2022-12-14T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
жозеп боррель
россия
украина
сша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВС РФ в среду освободили основную часть села Водяное в окрестностях города Ясиноватая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 160 военных, добавили в ведомстве. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но о сроках говорить не стал.Ход операцииНа донецком направлении ВС РФ за прошедшие сутки освободили основную часть села Водяное в Ясиноватском районе ДНР, уничтожив до 50 украинских военных и 8 единиц техники, сообщили в Минобороны России.Средства ПВО России уничтожили за сутки три украинских беспилотника и сбили снаряд HIMARS.На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 160 военных, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении огнем артиллерии и действиями ВС РФ сорваны контратаки трех штурмовых групп войск Украины, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной в ЛНР. В районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов Украины.Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ.Также под Краматорском был поражен пункт управления украинской группировки войск "Лиман". В Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.Вооруженные силы РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери противника на этом направлении превысили 80 человек.Отмечается, что нанесением огневого поражения по колоннам украинских военных в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР пресечена переброска резервов противника.Передаст ли Белый дом ЗРК УкраинеБелый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в будущий пакет военной помощи Украине , заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США заявили, что Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot только после того, как американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью ВС РФ.Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле города Клинцы; по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты сбиты.В США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года, заявил Джон Кирби.Никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало, такой темы нет на повестке дня, сообщил Песков.Трибунал по УкраинеГлава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что предложение Еврокомиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова Борреля, отметил, что создать его может только Совет Безопасности ООН, решение учреждать трибунал через Генассамблею ООН будет нелегитимным.Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил в среду по телефону с Владимиром Зеленским будущее черноморской зерновой инициативы, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских праздников, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838623325.html
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в мире, джон кирби, дмитрий песков (спецпредставитель президента), жозеп боррель, россия, украина, сша, оон, еврокомиссия, генеральная ассамблея оон, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Кирби, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Жозеп Боррель, Россия, Украина, США, ООН, Еврокомиссия, Генеральная Ассамблея ООН, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
22:20 14.12.2022
 
Спецоперация, 14 декабря: ВС России освободили основную часть села Водяное

Минобороны: ВС России освободили основную часть села Водяное под Ясиноватой

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. ВС РФ в среду освободили основную часть села Водяное в окрестностях города Ясиноватая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 160 военных, добавили в ведомстве. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но о сроках говорить не стал.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022

Ход операции

На донецком направлении ВС РФ за прошедшие сутки освободили основную часть села Водяное в Ясиноватском районе ДНР, уничтожив до 50 украинских военных и 8 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
Средства ПВО России уничтожили за сутки три украинских беспилотника и сбили снаряд HIMARS.
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и раненными около 160 военных, сообщили в Минобороны РФ.
На краснолиманском направлении огнем артиллерии и действиями ВС РФ сорваны контратаки трех штурмовых групп войск Украины, выдвигавшихся в направлении Площанки и Кременной в ЛНР. В районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР нанесено огневое поражение колонне резервов Украины.
Дрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 17:17Специальная военная операция на Украине
NYT: страх перед Россией довел Запад до паранойи
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов украинских военных в Краматорске со снарядами для РСЗО "Град" и другими артиллерийскими снарядами, всего – около 5 тысяч штук, заявили в Минобороны РФ.
Также под Краматорском был поражен пункт управления украинской группировки войск "Лиман". В Запорожской области уничтожен один украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. В ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
Вооруженные силы РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отразили украинские контратаки на населенные пункты Павловка, Новомайорское и Нескучное в ДНР, потери противника на этом направлении превысили 80 человек.
Отмечается, что нанесением огневого поражения по колоннам украинских военных в районах населенных пунктов Новоселка и Пречистовка ДНР пресечена переброска резервов противника.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 22:08
"Это сигнал Западу". Новость о российской ракете насторожила британцев

Передаст ли Белый дом ЗРК Украине

Белый дом не подтверждает включение зенитно-ракетных комплексов Patriot в будущий пакет военной помощи Украине , заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента США заявили, что Джо Байден может согласиться на передачу Украине ЗРК Patriot только после того, как американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 17:25Специальная военная операция на Украине
Байден одобрит передачу Украине Patriot после доклада Пентагона, пишут СМИ
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что системы Patriot в случае доставки их из США на Украину станут законной целью ВС РФ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом обстреле города Клинцы; по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты сбиты.
В США считают, что ситуация на поле боя на Украине не позволяет делать вывод, что конфликт завершится до конца года, заявил Джон Кирби.
Никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало, такой темы нет на повестке дня, сообщил Песков.

Трибунал по Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что предложение Еврокомиссии о создании специализированного международного трибунала по Украине не нашло единой поддержки глав МИД стран Евросоюза на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на брифинге для прессы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 08:00
Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя слова Борреля, отметил, что создать его может только Совет Безопасности ООН, решение учреждать трибунал через Генассамблею ООН будет нелегитимным.
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил в среду по телефону с Владимиром Зеленским будущее черноморской зерновой инициативы, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Москву на следующей неделе или после рождественских праздников, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 21:47
США изучат идею созыва трибунала в связи со спецоперацией России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжон КирбиДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Жозеп БоррельРоссияУкраинаСШАООНЕврокомиссияГенеральная Ассамблея ООНПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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