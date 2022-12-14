Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки
Совфед одобрил закон, обеспечивающий страховую поддержку экспортеров по зерновой сделке
Здание Совета Федерации России. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки".
Редакция первого чтения в Госдуме касалась продления на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. В ходе второго чтения депутаты поддержали поправку, которая позволит российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.
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В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется.
Представители России, Турции, Украины и ООН в конце июля заключили "зерновую сделку", которая начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из черноморских портов; при этом ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
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