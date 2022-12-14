https://ria.ru/20221214/sdelka-1838574737.html

Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки

Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки - РИА Новости, 14.12.2022

Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки

Совфед на заседании в среду одобрил закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:20

2022-12-14T13:20

2022-12-14T13:20

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зерновая сделка

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки".Редакция первого чтения в Госдуме касалась продления на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. В ходе второго чтения депутаты поддержали поправку, которая позволит российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется.Представители России, Турции, Украины и ООН в конце июля заключили "зерновую сделку", которая начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из черноморских портов; при этом ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

https://ria.ru/20221210/agroproduktsiya-1837690740.html

https://ria.ru/20221212/sdelka-1837969261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, турция, украина, оон, госдума рф, совет федерации рф, зерновая сделка