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Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки - РИА Новости, 14.12.2022
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Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки
Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки
Совфед на заседании в среду одобрил закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:20
2022-12-14T13:20
экономика
россия
турция
украина
оон
госдума рф
совет федерации рф
зерновая сделка
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки".Редакция первого чтения в Госдуме касалась продления на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. В ходе второго чтения депутаты поддержали поправку, которая позволит российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется.Представители России, Турции, Украины и ООН в конце июля заключили "зерновую сделку", которая начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из черноморских портов; при этом ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
https://ria.ru/20221210/agroproduktsiya-1837690740.html
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экономика, россия, турция, украина, оон, госдума рф, совет федерации рф, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Украина, ООН, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, зерновая сделка
13:20 14.12.2022
 
Совфед одобрил закон о страховой поддержке зерновой сделки

Совфед одобрил закон, обеспечивающий страховую поддержку экспортеров по зерновой сделке

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из недружественных стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. Закон обеспечивает страховую поддержку российских экспортеров в рамках "зерновой сделки".
Редакция первого чтения в Госдуме касалась продления на 2023 год антисанкционного регулирования в ряде сфер. В ходе второго чтения депутаты поддержали поправку, которая позволит российским страховщикам в следующем году заключать со страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных России стран, а также с подконтрольными им лицами сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 09:57
В Стамбуле обсудили выход российской агропродукции на рынки
В остальных случаях запрет на заключение сделок с подобными лицами сохраняется.
Представители России, Турции, Украины и ООН в конце июля заключили "зерновую сделку", которая начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинского зерна, продовольствия и удобрений из черноморских портов; при этом ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.
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ЭкономикаРоссияТурцияУкраинаООНГосдума РФСовет Федерации РФзерновая сделка
 
 
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