08:04 14.12.2022 (обновлено: 12:23 14.12.2022)
Одесса и Чернигов должны быть освобождены, заявил Пушилин
Пушилин: Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно
Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
"На данный момент мы сконцентрированы для освобождения Донецкой Народной Республики, но с учетом поставляемого вооружения на территорию Украины, с учетом тех действий, которые предпринимают и продолжают предпринимать коллективный Запад в отношении оставшейся части Украины, мы осознаем просто такой факт, что для того, чтобы обеспечить безопасность территории Донецкой Народной Республики, ее жителей, нам необходимо будет отодвинуть противника на такое расстояние, чтобы противник не смог доставать до наших населенных пунктов", – сказал он.
По его словам, "это уже достаточно серьезное расстояние".
"Если брать другие русские города - Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся", - отметил Пушилин.
По словам Пушилина, "по срокам говорить, наверное, здесь будет сейчас неправильно, но я бы такую задачу не снимал".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.