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Самарские врачи заменили голеностопный сустав отечественным протезом - РИА Новости, 14.12.2022
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Самарские врачи заменили голеностопный сустав отечественным протезом
Самарские врачи заменили голеностопный сустав отечественным протезом - РИА Новости, 14.12.2022
Самарские врачи заменили голеностопный сустав отечественным протезом
Протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза впервые в стране провели в клиниках Самарского государственного медицинского... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:09
2022-12-14T14:42
самгму
тольяттинский государственный университет
самарский университет
россия
самарская область
михаил мурашко
дмитрий азаров
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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза впервые в стране провели в клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), сообщает пресс-служба правительства региона."В травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые в стране провели протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, эндопротез разработан специалистами Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" и изготовлен в Центре серийного производства университета, который официально был запущен в ноябре этого года министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.Операцию с использованием отечественного эндопротеза провели 46-летнему мужчине: год назад у него был тяжелый перелом лодыжек, который сопровождался повреждением голеностопного сустава. Перелом сросся неправильно, из-за чего у пациента начались сильные боли, он не мог нормально ходить. Единственным выходом была полная замена голеностопного сустава.До сегодняшнего дня в России подобные операции выполнялись только в ведущих федеральных медучреждениях с применением импортных протезов. Благодаря разработке ученых Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ удалось создать эндопротез, который может заменить иностранные аналоги. В разработке, проектировании, производстве эндопротеза, доклиническом тестировании материалов и клинической апробации участвовали несколько подразделений вуза, а также смежные организации: ЦНИИчермет им. Бардина, Самарский электромеханический завод, Самарский университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский областной онкологический диспансер, технологические компании "Тиос", ТД "Пластмасс-групп" и другие.После операции пациент две недели проведет в стационаре, а затем около трех месяцев будет восстанавливаться в амбулаторном режиме. В результате он не только избавится от боли, но и сможет вернуться к трудовой деятельности."Нам удалось выстроить на базе вуза полный цикл: от идеи до проведения клинической апробации и выпуска готового изделия в Центре серийного производства СамГМУ. С применением эндопротезов, разработанных учеными университета, выполнено уже более 20 успешных операций в Клиниках СамГМУ, а также медицинских организациях Самарской области и ведущих федеральных медицинских центрах России. Очень важно, что для протезирования голеностопного сустава эндопротез полностью создан на отечественной сырьевой базе. Это стало результатом отработки межотраслевых взаимодействий научных, производственных и технологических предприятий. К этой задаче также подключились министерство здравоохранения РФ и министерство промышленности и торговли России, выражаю им отдельную благодарность за поддержку. Таким образом мы совместно решаем важнейшую сегодня задачу импортозамещения и обеспечения суверенитета нашей страны в сфере медицины", - цитирует пресс-служба ректора СамГМУ, профессора РАН Александра Колсанова.
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самгму, тольяттинский государственный университет, самарский университет, россия, самарская область, михаил мурашко, дмитрий азаров
СамГМУ, Тольяттинский государственный университет, Самарский университет, Россия, Самарская область, Михаил Мурашко, Дмитрий Азаров
14:09 14.12.2022 (обновлено: 14:42 14.12.2022)
 
Самарские врачи заменили голеностопный сустав отечественным протезом

Самарские врачи впервые в России заменили голеностопный сустав отечественным протезом

© Фото : предоставлено правительством Самарской областиПротезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза в травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник СамГМУ
Протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза в травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник СамГМУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : предоставлено правительством Самарской области
Протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза в травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник СамГМУ
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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза впервые в стране провели в клиниках Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), сообщает пресс-служба правительства региона.
"В травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России впервые в стране провели протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза", - говорится в сообщении.
© Фото : предоставлено правительством Самарской областиПротезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза в травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник СамГМУ
Протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза в травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник СамГМУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : предоставлено правительством Самарской области
Протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза в травматолого-ортопедическом отделении №1 Клиник СамГМУ
По данным пресс-службы, эндопротез разработан специалистами Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" и изготовлен в Центре серийного производства университета, который официально был запущен в ноябре этого года министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Операцию с использованием отечественного эндопротеза провели 46-летнему мужчине: год назад у него был тяжелый перелом лодыжек, который сопровождался повреждением голеностопного сустава. Перелом сросся неправильно, из-за чего у пациента начались сильные боли, он не мог нормально ходить. Единственным выходом была полная замена голеностопного сустава.
До сегодняшнего дня в России подобные операции выполнялись только в ведущих федеральных медучреждениях с применением импортных протезов. Благодаря разработке ученых Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ удалось создать эндопротез, который может заменить иностранные аналоги. В разработке, проектировании, производстве эндопротеза, доклиническом тестировании материалов и клинической апробации участвовали несколько подразделений вуза, а также смежные организации: ЦНИИчермет им. Бардина, Самарский электромеханический завод, Самарский университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский областной онкологический диспансер, технологические компании "Тиос", ТД "Пластмасс-групп" и другие.
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После операции пациент две недели проведет в стационаре, а затем около трех месяцев будет восстанавливаться в амбулаторном режиме. В результате он не только избавится от боли, но и сможет вернуться к трудовой деятельности.
"Нам удалось выстроить на базе вуза полный цикл: от идеи до проведения клинической апробации и выпуска готового изделия в Центре серийного производства СамГМУ. С применением эндопротезов, разработанных учеными университета, выполнено уже более 20 успешных операций в Клиниках СамГМУ, а также медицинских организациях Самарской области и ведущих федеральных медицинских центрах России. Очень важно, что для протезирования голеностопного сустава эндопротез полностью создан на отечественной сырьевой базе. Это стало результатом отработки межотраслевых взаимодействий научных, производственных и технологических предприятий. К этой задаче также подключились министерство здравоохранения РФ и министерство промышленности и торговли России, выражаю им отдельную благодарность за поддержку. Таким образом мы совместно решаем важнейшую сегодня задачу импортозамещения и обеспечения суверенитета нашей страны в сфере медицины", - цитирует пресс-служба ректора СамГМУ, профессора РАН Александра Колсанова.
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СамГМУТольяттинский государственный университетСамарский университетРоссияСамарская областьМихаил МурашкоДмитрий Азаров
 
 
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