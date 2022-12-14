https://ria.ru/20221214/priamure-1838499794.html

В Приамурье определили лучшие поисково-спасательные группы

В Приамурье определили лучшие поисково-спасательные группы - РИА Новости, 14.12.2022

В Приамурье определили лучшие поисково-спасательные группы

Центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Амурской области выделил три лучшие поисково-спасательные группы по итогам работы за текущий год, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:45

2022-12-14T08:45

2022-12-14T08:45

амурская область

василий орлов (губернатор)

магдагачинский район

амурская область

белогорск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек - РИА Новости. Центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Амурской области выделил три лучшие поисково-спасательные группы по итогам работы за текущий год, сообщает правительство региона.По мнению губернатора области Василия Орлова, люди, чья работа – спасать, "достойны особого уважения"."Первое место у спасателей из Белогорска областного поисково-спасательного отряда, второе место – у поисково-спасательной группы из Зеи, а третье - у спасателей из Сковородина. Лучшим начальником подразделения ПСО области стал начальник поисково-спасательной группы по городу Свободному Андрей Никиенко", - говорится в сообщении областного правительства.Спасатели из Белогорска в течение года более 300 раз выезжали на помощь людям, спасли пять человек, участвовали в тушении пожаров, ликвидации последствий ДТП, в поисках на воде, помогали жителям во время паводка, отметил глава региона.Уточняется, что во время пожароопасного сезона спасатели из Белогорска тушили пожары в Свободненском и Магдагачинском районах, в пик весеннего пожароопасного периода были в составе усиленной группы пожарно-спасательных формирований на защите населенных пунктов от огня в Серышевском и Магдагачинском районах.Во время летнего периода профессионалы искали пропавших на воде людей на лодках и с помощью квадрокоптера в Белогорске и Белогорском округе.Четыре месяца белогорцы работали на паводках на севере Амурской области. В мае из-за обильных осадков произошел выход воды реки Малая Тыгда на автодорогу "Тыгда-Черняево" Магдагачинского района. Проезд транспорта был невозможен.В три населенных пункта, оставшихся без транспортного сообщения, спасатели, организовав лодочную переправу, доставляли жителям воду, продукты питания и хлеб.В июле они также работали на перемыве автодороги "Черняево-Кузнецово" и в поселке Магдагачи. В районе населенного пункта во время дождевого паводка был смыт мост - часть людей осталась без транспортного сообщения. Спасатели с помощью плавтранспортера организовали переправу и помогали в погрузке и разгрузке хлеба и питьевой воды.В августе спасатели из Белогорска были направлены на аварийно-восстановительные работы в Ивановку Зейского района, где сушили помещения, вывозили мусор и адресно помогали.

https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html

https://ria.ru/20221213/priamure-1838277395.html

https://ria.ru/20221212/priamure-1837985446.html

магдагачинский район

амурская область

белогорск

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василий орлов (губернатор), магдагачинский район, амурская область, белогорск