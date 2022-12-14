https://ria.ru/20221214/priamure-1838499794.html
В Приамурье определили лучшие поисково-спасательные группы
В Приамурье определили лучшие поисково-спасательные группы - РИА Новости, 14.12.2022
В Приамурье определили лучшие поисково-спасательные группы
Центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Амурской области выделил три лучшие поисково-спасательные группы по итогам работы за текущий год, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T08:45
2022-12-14T08:45
2022-12-14T08:45
амурская область
василий орлов (губернатор)
магдагачинский район
амурская область
белогорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833609201_0:107:2401:1457_1920x0_80_0_0_f2e55cf44219b9f20fcac9296595e32a.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек - РИА Новости. Центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Амурской области выделил три лучшие поисково-спасательные группы по итогам работы за текущий год, сообщает правительство региона.По мнению губернатора области Василия Орлова, люди, чья работа – спасать, "достойны особого уважения"."Первое место у спасателей из Белогорска областного поисково-спасательного отряда, второе место – у поисково-спасательной группы из Зеи, а третье - у спасателей из Сковородина. Лучшим начальником подразделения ПСО области стал начальник поисково-спасательной группы по городу Свободному Андрей Никиенко", - говорится в сообщении областного правительства.Спасатели из Белогорска в течение года более 300 раз выезжали на помощь людям, спасли пять человек, участвовали в тушении пожаров, ликвидации последствий ДТП, в поисках на воде, помогали жителям во время паводка, отметил глава региона.Уточняется, что во время пожароопасного сезона спасатели из Белогорска тушили пожары в Свободненском и Магдагачинском районах, в пик весеннего пожароопасного периода были в составе усиленной группы пожарно-спасательных формирований на защите населенных пунктов от огня в Серышевском и Магдагачинском районах.Во время летнего периода профессионалы искали пропавших на воде людей на лодках и с помощью квадрокоптера в Белогорске и Белогорском округе.Четыре месяца белогорцы работали на паводках на севере Амурской области. В мае из-за обильных осадков произошел выход воды реки Малая Тыгда на автодорогу "Тыгда-Черняево" Магдагачинского района. Проезд транспорта был невозможен.В три населенных пункта, оставшихся без транспортного сообщения, спасатели, организовав лодочную переправу, доставляли жителям воду, продукты питания и хлеб.В июле они также работали на перемыве автодороги "Черняево-Кузнецово" и в поселке Магдагачи. В районе населенного пункта во время дождевого паводка был смыт мост - часть людей осталась без транспортного сообщения. Спасатели с помощью плавтранспортера организовали переправу и помогали в погрузке и разгрузке хлеба и питьевой воды.В августе спасатели из Белогорска были направлены на аварийно-восстановительные работы в Ивановку Зейского района, где сушили помещения, вывозили мусор и адресно помогали.
https://ria.ru/20221212/priamure-1837987810.html
https://ria.ru/20221213/priamure-1838277395.html
https://ria.ru/20221212/priamure-1837985446.html
магдагачинский район
амурская область
белогорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833609201_300:0:2384:1563_1920x0_80_0_0_a59de4fd518f19830af4286019f45e93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), магдагачинский район, амурская область, белогорск
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Магдагачинский район, Амурская область, Белогорск
В Приамурье определили лучшие поисково-спасательные группы
В Приамурье определены лучшие поисково-спасательные группы в 2022 году
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек - РИА Новости. Центр гражданской защиты и пожарной безопасности в Амурской области выделил три лучшие поисково-спасательные группы по итогам работы за текущий год, сообщает правительство региона.
По мнению губернатора области Василия Орлова
, люди, чья работа – спасать, "достойны особого уважения".
"Первое место у спасателей из Белогорска
областного поисково-спасательного отряда, второе место – у поисково-спасательной группы из Зеи
, а третье - у спасателей из Сковородина
. Лучшим начальником подразделения ПСО области стал начальник поисково-спасательной группы по городу Свободному
Андрей Никиенко", - говорится в сообщении областного правительства.
Спасатели из Белогорска в течение года более 300 раз выезжали на помощь людям, спасли пять человек, участвовали в тушении пожаров, ликвидации последствий ДТП, в поисках на воде, помогали жителям во время паводка, отметил глава региона.
Уточняется, что во время пожароопасного сезона спасатели из Белогорска тушили пожары в Свободненском и Магдагачинском районах
, в пик весеннего пожароопасного периода были в составе усиленной группы пожарно-спасательных формирований на защите населенных пунктов от огня в Серышевском и Магдагачинском районах.
Во время летнего периода профессионалы искали пропавших на воде людей на лодках и с помощью квадрокоптера в Белогорске и Белогорском округе.
Четыре месяца белогорцы работали на паводках на севере Амурской области. В мае из-за обильных осадков произошел выход воды реки Малая Тыгда на автодорогу "Тыгда-Черняево" Магдагачинского района. Проезд транспорта был невозможен.
В три населенных пункта, оставшихся без транспортного сообщения, спасатели, организовав лодочную переправу, доставляли жителям воду, продукты питания и хлеб.
В июле они также работали на перемыве автодороги "Черняево-Кузнецово" и в поселке Магдагачи. В районе населенного пункта во время дождевого паводка был смыт мост - часть людей осталась без транспортного сообщения. Спасатели с помощью плавтранспортера организовали переправу и помогали в погрузке и разгрузке хлеба и питьевой воды.
В августе спасатели из Белогорска были направлены на аварийно-восстановительные работы в Ивановку Зейского района
, где сушили помещения, вывозили мусор и адресно помогали.