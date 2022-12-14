https://ria.ru/20221214/poslanie-1838571980.html

В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию

В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 14.12.2022

В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не гадать на кофейной гуще о дате послания российского лидера Федеральному собранию и сообщил,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:12

2022-12-14T13:12

2022-12-14T13:32

политика

россия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не гадать на кофейной гуще о дате послания российского лидера Федеральному собранию и сообщил, что в письменном виде послания не бывает."Нет, в письменном виде его не бывает, а что касается сообщений о том, что возможно ли в следующем году - безусловно, возможно. Это достаточно очевидная истина", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли послание президента состояться в следующем году и может ли оно быть в письменном виде.Он также порекомендовал журналистам "прекратить гадать на кофейной гуще".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф