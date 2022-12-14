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В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию
В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 14.12.2022
В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не гадать на кофейной гуще о дате послания российского лидера Федеральному собранию и сообщил,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:12
2022-12-14T13:12
2022-12-14T13:32
политика
россия
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов не гадать на кофейной гуще о дате послания российского лидера Федеральному собранию и сообщил, что в письменном виде послания не бывает."Нет, в письменном виде его не бывает, а что касается сообщений о том, что возможно ли в следующем году - безусловно, возможно. Это достаточно очевидная истина", - сказал Песков в ответ на вопрос, может ли послание президента состояться в следующем году и может ли оно быть в письменном виде.Он также порекомендовал журналистам "прекратить гадать на кофейной гуще".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Послание президента Федеральному собранию в 2021 году, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
13:12 14.12.2022 (обновлено: 13:32 14.12.2022)
В Кремле призвали не гадать о формате послания Путина Федеральному собранию
Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию не может быть письменным