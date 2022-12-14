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Конституция не устанавливает сроков послания президента, заявил Клишас
Конституция не устанавливает сроков послания президента, заявил Клишас - РИА Новости, 14.12.2022
Конституция не устанавливает сроков послания президента, заявил Клишас
Конституция не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:07
2022-12-14T11:07
2022-12-14T11:56
политика
владимир путин
андрей клишас
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Конституция не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.Он напомнил, что полномочия президента прописаны в статье 84 Основного закона."Если Конституцией или законом порядок реализации того или иного полномочия не указан (статья содержит ряд таких указаний), то президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий. В частности, это касается и послания Федеральному собранию", — сказал Клишас.В статье 84 говорится, что президент ежегодно обращается к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации с посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики. Накануне источник в нижней палате парламента рассказал РИА Новости, что выступление президента может состояться 27 декабря, но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что "это неправильное сообщение".Кроме того, по словам Пескова, другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция Путина — до Нового года не планируется. Тем не менее, пообещал пресс-секретарь, президент постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, владимир путин, андрей клишас, россия, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Андрей Клишас, Россия, Совет Федерации РФ
11:07 14.12.2022 (обновлено: 11:56 14.12.2022)
Конституция не устанавливает сроков послания президента, заявил Клишас
Сенатор Клишас: президент определяет порядок и сроки послания самостоятельно