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Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/pomosch-1838602595.html
Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро
Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро - РИА Новости, 14.12.2022
Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро
Еврокомиссия (ЕК) перечислила в среду Украине 500 миллионов евро ранее согласованной макрофинансовой помощи, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:37
2022-12-14T14:37
специальная военная операция на украине
цены на нефть
валдис домбровскис
украина
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) перечислила в среду Украине 500 миллионов евро ранее согласованной макрофинансовой помощи, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.ЕК в мае текущего года анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Для того чтобы такая поддержка могла быть выделена, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.Из 9 миллиардов было официально согласовано предоставление 6 миллиардов - сначала 1 миллиард евро, а затем ещё 5 миллиардов евро. Нынешний транш завершает процесс перечисления этих средств.Как уточнил в своем Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, эти 500 миллионов евро выделяются в форме кредитов на льготных условиях.
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цены на нефть, валдис домбровскис, украина, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Валдис Домбровскис, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
14:37 14.12.2022
 
Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро

ЕК перечислила Украине 500 миллионов евро ранее согласованной макрофинансовой помощи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) перечислила в среду Украине 500 миллионов евро ранее согласованной макрофинансовой помощи, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.
"Сегодня Комиссия перечислила третий и последний транш в 500 миллионов евро в рамках 5 миллиардов евро исключительной макрофинансовой" поддержки Украине, сказала она.
ЕК в мае текущего года анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Для того чтобы такая поддержка могла быть выделена, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.
Из 9 миллиардов было официально согласовано предоставление 6 миллиардов - сначала 1 миллиард евро, а затем ещё 5 миллиардов евро. Нынешний транш завершает процесс перечисления этих средств.
Как уточнил в своем Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, эти 500 миллионов евро выделяются в форме кредитов на льготных условиях.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьВалдис ДомбровскисУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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