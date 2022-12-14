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Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро

Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро - РИА Новости, 14.12.2022

Еврокомиссия перечислила Украине 500 миллионов евро

Еврокомиссия (ЕК) перечислила в среду Украине 500 миллионов евро ранее согласованной макрофинансовой помощи, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии на... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:37

2022-12-14T14:37

2022-12-14T14:37

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) перечислила в среду Украине 500 миллионов евро ранее согласованной макрофинансовой помощи, сказала представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.ЕК в мае текущего года анонсировала исключительный пакет макрофинансовой помощи от Евросоюза Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Для того чтобы такая поддержка могла быть выделена, ее должна официально предложить Еврокомиссия, а затем согласовать совет стран ЕС и Европарламент.Из 9 миллиардов было официально согласовано предоставление 6 миллиардов - сначала 1 миллиард евро, а затем ещё 5 миллиардов евро. Нынешний транш завершает процесс перечисления этих средств.Как уточнил в своем Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, эти 500 миллионов евро выделяются в форме кредитов на льготных условиях.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, валдис домбровскис, украина, еврокомиссия, евросоюз, европарламент