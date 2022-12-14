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Названы самые популярные железнодорожные направления России - РИА Новости, 14.12.2022
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Туризм
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Названы самые популярные железнодорожные направления России
Названы самые популярные железнодорожные направления России - РИА Новости, 14.12.2022
Названы самые популярные железнодорожные направления России
Сервис путешествий выяснил, по каким направлениям оформлено больше всего железнодорожных билетов на декабрь и на новогодние праздники, сообщает Туту. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T04:36
2022-12-14T04:36
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
санкт-петербург
москва
нижний новгород
ростов-на-дону
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, по каким направлениям оформлено больше всего железнодорожных билетов на декабрь и на новогодние праздники, сообщает Туту.По данным аналитиков, около 96 процентов поездок по железной дороге путешественники, как и год назад, планируют по России. Средний чек за билет внутри страны находится на уровне 2 278 рублей в одну сторону. Анализировались данные приобретенных проездных документов на период с 1 декабря по 10 января.Больше железнодорожных путешествий внутри России запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится 9,2 процента спроса. Средний чек за билет в одну сторону – на уровне 3 100 рублей.На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. За билет между этими городами платят в среднем 1 571 рубль в одну сторону. Также в тройку вошёл маршрут Москва — Ростов-на-Дону. Средний чек на этом направлении составляет 4 605 рублей в один конец.Далее по востребованности следует маршрут Москва — Симферополь. Год назад в декабре и на новогодние праздники он был на 34 месте, а теперь входит в первую пятерку. За билет в одну сторону платят в среднем 5 859 рублей.Также в топ-10 по спросу на декабрь и новогодние праздники входят железнодорожные направления Краснодар — Адлер, Москва — Краснодар, Москва — Воронеж, Москва — Казань, Сочи — Краснодар и Москва — Ярославль.У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, наиболее популярны поездки в Ростов-на-Дону и Псков. Средний чек за поездку в Ростов-на-Дону находится на уровне 4 469 рублей в одну сторону. А за билет по маршруту Санкт-Петербург — Псков платят примерно 890 рублей в один конец.
https://ria.ru/20221211/rzhd-1837799424.html
санкт-петербург
москва
нижний новгород
ростов-на-дону
симферополь
псков
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туризм, новости - туризм, новый год, санкт-петербург, москва, нижний новгород, ростов-на-дону, симферополь, псков, куда поехать, поезда, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Новый год, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Симферополь, Псков, куда поехать, поезда, туристы
04:36 14.12.2022
 
Названы самые популярные железнодорожные направления России

Туту: в декабре и на Новый год россияне поедут на поездах в Петербург и Нижний Новгород

© РИА Новости / Александр ГальперинПрибытие скоростного поезда "Невский экспресс" на Московский вокзал в Санкт-Петербурге
Прибытие скоростного поезда Невский экспресс на Московский вокзал в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, по каким направлениям оформлено больше всего железнодорожных билетов на декабрь и на новогодние праздники, сообщает Туту.
По данным аналитиков, около 96 процентов поездок по железной дороге путешественники, как и год назад, планируют по России. Средний чек за билет внутри страны находится на уровне 2 278 рублей в одну сторону. Анализировались данные приобретенных проездных документов на период с 1 декабря по 10 января.
Больше железнодорожных путешествий внутри России запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится 9,2 процента спроса. Средний чек за билет в одну сторону – на уровне 3 100 рублей.
На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. За билет между этими городами платят в среднем 1 571 рубль в одну сторону. Также в тройку вошёл маршрут Москва — Ростов-на-Дону. Средний чек на этом направлении составляет 4 605 рублей в один конец.
Далее по востребованности следует маршрут Москва — Симферополь. Год назад в декабре и на новогодние праздники он был на 34 месте, а теперь входит в первую пятерку. За билет в одну сторону платят в среднем 5 859 рублей.
Также в топ-10 по спросу на декабрь и новогодние праздники входят железнодорожные направления КраснодарАдлер, Москва — Краснодар, Москва — Воронеж, Москва — Казань, Сочи — Краснодар и Москва — Ярославль.
У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, наиболее популярны поездки в Ростов-на-Дону и Псков. Средний чек за поездку в Ростов-на-Дону находится на уровне 4 469 рублей в одну сторону. А за билет по маршруту Санкт-Петербург — Псков платят примерно 890 рублей в один конец.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмНовый годСанкт-ПетербургМоскваНижний НовгородРостов-на-ДонуСимферопольПсковкуда поехатьпоездатуристы
 
 
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