Названы самые популярные железнодорожные направления России
Туту: в декабре и на Новый год россияне поедут на поездах в Петербург и Нижний Новгород
© РИА Новости / Александр ГальперинПрибытие скоростного поезда "Невский экспресс" на Московский вокзал в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, по каким направлениям оформлено больше всего железнодорожных билетов на декабрь и на новогодние праздники, сообщает Туту.
По данным аналитиков, около 96 процентов поездок по железной дороге путешественники, как и год назад, планируют по России. Средний чек за билет внутри страны находится на уровне 2 278 рублей в одну сторону. Анализировались данные приобретенных проездных документов на период с 1 декабря по 10 января.
Больше железнодорожных путешествий внутри России запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится 9,2 процента спроса. Средний чек за билет в одну сторону – на уровне 3 100 рублей.
На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. За билет между этими городами платят в среднем 1 571 рубль в одну сторону. Также в тройку вошёл маршрут Москва — Ростов-на-Дону. Средний чек на этом направлении составляет 4 605 рублей в один конец.
Далее по востребованности следует маршрут Москва — Симферополь. Год назад в декабре и на новогодние праздники он был на 34 месте, а теперь входит в первую пятерку. За билет в одну сторону платят в среднем 5 859 рублей.
У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, наиболее популярны поездки в Ростов-на-Дону и Псков. Средний чек за поездку в Ростов-на-Дону находится на уровне 4 469 рублей в одну сторону. А за билет по маршруту Санкт-Петербург — Псков платят примерно 890 рублей в один конец.
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