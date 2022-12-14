https://ria.ru/20221214/poezda-1837982310.html

Названы самые популярные железнодорожные направления России

Названы самые популярные железнодорожные направления России - РИА Новости, 14.12.2022

Названы самые популярные железнодорожные направления России

Сервис путешествий выяснил, по каким направлениям оформлено больше всего железнодорожных билетов на декабрь и на новогодние праздники, сообщает Туту. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T04:36

2022-12-14T04:36

2022-12-14T04:36

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туризм

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нижний новгород

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сервис путешествий выяснил, по каким направлениям оформлено больше всего железнодорожных билетов на декабрь и на новогодние праздники, сообщает Туту.По данным аналитиков, около 96 процентов поездок по железной дороге путешественники, как и год назад, планируют по России. Средний чек за билет внутри страны находится на уровне 2 278 рублей в одну сторону. Анализировались данные приобретенных проездных документов на период с 1 декабря по 10 января.Больше железнодорожных путешествий внутри России запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится 9,2 процента спроса. Средний чек за билет в одну сторону – на уровне 3 100 рублей.На втором месте по популярности направление Москва — Нижний Новгород. За билет между этими городами платят в среднем 1 571 рубль в одну сторону. Также в тройку вошёл маршрут Москва — Ростов-на-Дону. Средний чек на этом направлении составляет 4 605 рублей в один конец.Далее по востребованности следует маршрут Москва — Симферополь. Год назад в декабре и на новогодние праздники он был на 34 месте, а теперь входит в первую пятерку. За билет в одну сторону платят в среднем 5 859 рублей.Также в топ-10 по спросу на декабрь и новогодние праздники входят железнодорожные направления Краснодар — Адлер, Москва — Краснодар, Москва — Воронеж, Москва — Казань, Сочи — Краснодар и Москва — Ярославль.У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, наиболее популярны поездки в Ростов-на-Дону и Псков. Средний чек за поездку в Ростов-на-Дону находится на уровне 4 469 рублей в одну сторону. А за билет по маршруту Санкт-Петербург — Псков платят примерно 890 рублей в один конец.

https://ria.ru/20221211/rzhd-1837799424.html

санкт-петербург

москва

нижний новгород

ростов-на-дону

симферополь

псков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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