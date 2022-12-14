https://ria.ru/20221214/podolyak-1838479495.html

В офисе Зеленского возмутились "исчезновением" Украины из Twitter

В офисе Зеленского возмутились "исчезновением" Украины из Twitter - РИА Новости, 14.12.2022

В офисе Зеленского возмутились "исчезновением" Украины из Twitter

Политика соцсети Twitter по отношению к Украине изменилась в худшую сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T01:02

2022-12-14T01:02

2022-12-14T09:09

в мире

михаил подоляк

илон маск

украина

twitter

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Политика соцсети Twitter по отношению к Украине изменилась в худшую сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он также отметил, что пользователи не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль, используя для авторизации украинский номер.В заключение Подоляк упрекнул владельца соцсети Илона Маска в происходящем.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.

https://ria.ru/20221201/poteri-1835741569.html

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в мире, михаил подоляк, илон маск, украина, twitter