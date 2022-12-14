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В офисе Зеленского возмутились "исчезновением" Украины из Twitter
В офисе Зеленского возмутились "исчезновением" Украины из Twitter - РИА Новости, 14.12.2022
В офисе Зеленского возмутились "исчезновением" Украины из Twitter
Политика соцсети Twitter по отношению к Украине изменилась в худшую сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T01:02
2022-12-14T01:02
2022-12-14T09:09
в мире
михаил подоляк
илон маск
украина
twitter
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Политика соцсети Twitter по отношению к Украине изменилась в худшую сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.Он также отметил, что пользователи не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль, используя для авторизации украинский номер.В заключение Подоляк упрекнул владельца соцсети Илона Маска в происходящем.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.
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в мире, михаил подоляк, илон маск, украина, twitter
В мире, Михаил Подоляк, Илон Маск, Украина, Twitter
01:02 14.12.2022 (обновлено: 09:09 14.12.2022)
В офисе Зеленского возмутились "исчезновением" Украины из Twitter
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил об исчезновении Украины из Twitter
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Политика соцсети Twitter по отношению к Украине изменилась в худшую сторону, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Тема "конфликта на Украине" исчезла из трендов Twitter", — заявил политик в своем официальном аккаунте.
Он также отметил, что пользователи не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль, используя для авторизации украинский номер.
В заключение Подоляк упрекнул владельца соцсети Илона Маска
в происходящем.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает, не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Кроме того, Маск уже успел уволить не только бывшее руководство, но и часть сотрудников соцсети.