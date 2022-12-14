https://ria.ru/20221214/pilot-1838563210.html

Рейс Махачкала – Петербург вернулся в аэропорт из-за состояния пилота

Рейс Махачкала – Петербург вернулся в аэропорт из-за состояния пилота - РИА Новости, 14.12.2022

Рейс Махачкала – Петербург вернулся в аэропорт из-за состояния пилота

Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), вылетевший из Махачкалы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за внезапного ухудшения... РИА Новости, 14.12.2022

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2022-12-14T13:10

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Самолет лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), вылетевший из Махачкалы в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за внезапного ухудшения состояния здоровья второго пилота, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."Самолёт авиакомпании "Победа", выполнявший рейс DP 505 от 13.12.2022 Махачкала – Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета по причине внезапного ухудшения состояния здоровья второго пилота. Командир воздушного судна выполнил все необходимые процедуры в соответствии с правилами выполнения полетов. Угрозы жизни и здоровью клиентов не было", - сказала представитель компании.Она добавила, что в настоящее время второй пилот находится под наблюдением медицинского персонала. Рейс DP 505 выполнен резервным экипажем авиакомпании, направленным в Махачкалу.

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происшествия, махачкала, санкт-петербург, аэрофлот, новости - туризм