https://ria.ru/20221214/pensii-1838671145.html

Луценко: ГД обсудит вопрос о пенсиях мобилизованным пенсионерам-силовикам

Луценко: ГД обсудит вопрос о пенсиях мобилизованным пенсионерам-силовикам - РИА Новости, 14.12.2022

Луценко: ГД обсудит вопрос о пенсиях мобилизованным пенсионерам-силовикам

Госдума планирует на весенней сессии 2023 года рассмотреть законопроект о выплате пенсий за выслугу лет мобилизованным пенсионерам силовых структур, сообщает... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:29

2022-12-14T17:29

2022-12-14T17:29

вологодская область

андрей луценко

госдума рф

совет федерации рф

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ВОЛОГДА, 14 дек - РИА Новости. Госдума планирует на весенней сессии 2023 года рассмотреть законопроект о выплате пенсий за выслугу лет мобилизованным пенсионерам силовых структур, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области со ссылкой на ответ, полученный из комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.Пресс-служба напоминает, что депутаты ЗСО по итогам встречи председателя Заксобрания Андрея Луценко с мобилизованными вологжанами подготовили обращение в федеральные органы власти с просьбой рассмотреть проблему выплаты пенсий за выслугу лет мобилизованным пенсионерам силовых структур."В случае призыва по мобилизации, пенсионеры, которые проходили службу в некоторых силовых структурах, лишаются возможности получать пенсию за выслугу лет, так как находятся на денежном довольствии. Это относится к бывшим работникам органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск нацгвардии и органов принудительного исполнения", - пояснил Луценко.По его словам, в вологодском законодательном органе сочли такую ситуацию несправедливой и подготовили соответствующее обращение в федеральные органы государственной власти и представили его на октябрьской Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России."Обращение было поддержано всеми субъектами Северо-Запада, после чего документ был отправлен в Совет Федерации, Государственную Думу и правительство Российской Федерации. Согласно ответу, который поступил из комитета СФ по обороне и безопасности, законопроект, направленный на решение этой проблемы, был разработан сенаторами и депутатами Госдумы и включен в примерную программу законопроектной работы нижней палаты российского парламента на весеннюю сессию 2023 года", - говорится в сообщении вологодского Законодательного собрания.

https://ria.ru/20221128/posobie-1834705813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, госдума рф, совет федерации рф