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Совет Федерации одобрил закон о Счетной палате - РИА Новости, 14.12.2022
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Совет Федерации одобрил закон о Счетной палате
Совет Федерации одобрил закон о Счетной палате - РИА Новости, 14.12.2022
Совет Федерации одобрил закон о Счетной палате
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:28
2022-12-14T10:28
политика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты (СП) и его заместителя, а также уточняет полномочия контрольного ведомства.По Конституции полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя - от Совфеда к Госдуме, однако законодательно это не было урегулировано.Вакансия руководителя контрольного ведомства сейчас свободна. Прежний глава СП Алексей Кудрин в ноябре досрочно ушел в отставку и перешел на работу в "Яндекс".Согласно документу, кандидатуры на должность главы СП в количестве не менее трех президенту РФ должен вносить Совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в Совет Федерации. Если ни одна его не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру. Сенаторы утверждают председателя СП сроком на шесть лет.Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы СП, но трех кандидатов должен предлагать президенту совет нижней палаты парламента по предложению фракций.Закон также вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита - аудит соответствия. В его рамках ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам РФ, иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).СП также будет осуществлять внешний государственный аудит (контроль) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих РФ.Кроме того, закрепляется право Счетной палаты РФ участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.
https://ria.ru/20221130/kudrin-1835400703.html
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политика, россия, совет федерации рф, счетная палата рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ
10:28 14.12.2022
 
Совет Федерации одобрил закон о Счетной палате

Совфед одобрил закон о Счетной палате, уточняющий ее полномочия и порядок назначения главы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который приводит в соответствие с Конституцией РФ порядок назначения и освобождения от должности председателя Счетной палаты (СП) и его заместителя, а также уточняет полномочия контрольного ведомства.
По Конституции полномочия по назначению и освобождению от должности председателя Счетной палаты перешли от Госдумы к Совету Федерации, а его заместителя - от Совфеда к Госдуме, однако законодательно это не было урегулировано.
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Согласно документу, кандидатуры на должность главы СП в количестве не менее трех президенту РФ должен вносить Совет палаты Совфеда по предложениям его комитетов. Глава государства, выбрав одну из них, вносит ее в Совет Федерации. Если ни одна его не устраивает, он вправе внести иную кандидатуру. Сенаторы утверждают председателя СП сроком на шесть лет.
Аналогичный порядок устанавливается для назначения Госдумой замглавы СП, но трех кандидатов должен предлагать президенту совет нижней палаты парламента по предложению фракций.
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Закон также вводит новый вид проводимого Счетной палатой аудита - аудит соответствия. В его рамках ведомство в пределах своей компетенции будет оценивать соответствие предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам РФ, иным документам, за исключением целей применения финансового аудита (контроля).
СП также будет осуществлять внешний государственный аудит (контроль) эффективности и соответствия нормативным правовым актам РФ порядка формирования федеральной собственности, управления и распоряжения ею, в том числе акциями (долями в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих РФ.
Кроме того, закрепляется право Счетной палаты РФ участвовать в законопроектной деятельности госорганов и иметь постоянный доступ к информационным системам не только федеральных госорганов, но и органов управления государственными внебюджетными фондами, а также федеральных госучреждений.
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