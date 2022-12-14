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Лавров: Россия видит структуру по поддержке русского языка независимой - РИА Новости, 14.12.2022
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Лавров: Россия видит структуру по поддержке русского языка независимой
Лавров: Россия видит структуру по поддержке русского языка независимой - РИА Новости, 14.12.2022
Лавров: Россия видит структуру по поддержке русского языка независимой
Москва видит международную организацию по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ как отдельную, финансово независимую структуру, а круг ее... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:09
2022-12-14T17:10
в мире
сергей лавров
россия
астана
москва
снг
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва видит международную организацию по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ как отдельную, финансово независимую структуру, а круг ее потенциальных участников - максимально широким, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все активно поддержали идею президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка в мире. Четырнадцатого октября в Астане на саммите СНГ утверждена концепция формирования такой организации под эгидой СНГ", - сказал министр на международной межпартийной конференции "Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета"."Видим новую структуру как отдельную, финансово независимую многостороннюю организацию со штаб-квартирой в одном из российских городов, а круг потенциальных участников видим максимально широким, охватывающим не только страны СНГ. Интерес к созданию такой структуры мы ощущаем во многих других регионах мира", - добавил Лавров.Токаев на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге 7 октября выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Главы стран СНГ на саммите в Астане приняли решение о создании такой структуры.Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Токаева за идею, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.
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в мире, сергей лавров, россия, астана, москва, снг, владимир путин
В мире, Сергей Лавров, Россия, Астана, Москва, СНГ, Владимир Путин
17:09 14.12.2022 (обновлено: 17:10 14.12.2022)
 
Лавров: Россия видит структуру по поддержке русского языка независимой

Лавров: Россия видит международную организацию по поддержке русского языка независимой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва видит международную организацию по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ как отдельную, финансово независимую структуру, а круг ее потенциальных участников - максимально широким, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы все активно поддержали идею президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка в мире. Четырнадцатого октября в Астане на саммите СНГ утверждена концепция формирования такой организации под эгидой СНГ", - сказал министр на международной межпартийной конференции "Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета".
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"Видим новую структуру как отдельную, финансово независимую многостороннюю организацию со штаб-квартирой в одном из российских городов, а круг потенциальных участников видим максимально широким, охватывающим не только страны СНГ. Интерес к созданию такой структуры мы ощущаем во многих других регионах мира", - добавил Лавров.
Токаев на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге 7 октября выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Главы стран СНГ на саммите в Астане приняли решение о создании такой структуры.
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Токаева за идею, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.
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