https://ria.ru/20221214/organizatsiya-1838663762.html

Лавров: Россия видит структуру по поддержке русского языка независимой

Лавров: Россия видит структуру по поддержке русского языка независимой - РИА Новости, 14.12.2022

Лавров: Россия видит структуру по поддержке русского языка независимой

Москва видит международную организацию по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ как отдельную, финансово независимую структуру, а круг ее... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:09

2022-12-14T17:09

2022-12-14T17:10

в мире

сергей лавров

россия

астана

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снг

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва видит международную организацию по поддержке и продвижению русского языка под эгидой СНГ как отдельную, финансово независимую структуру, а круг ее потенциальных участников - максимально широким, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы все активно поддержали идею президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о создании международной организации по поддержке и продвижению русского языка в мире. Четырнадцатого октября в Астане на саммите СНГ утверждена концепция формирования такой организации под эгидой СНГ", - сказал министр на международной межпартийной конференции "Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета"."Видим новую структуру как отдельную, финансово независимую многостороннюю организацию со штаб-квартирой в одном из российских городов, а круг потенциальных участников видим максимально широким, охватывающим не только страны СНГ. Интерес к созданию такой структуры мы ощущаем во многих других регионах мира", - добавил Лавров.Токаев на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге 7 октября выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Главы стран СНГ на саммите в Астане приняли решение о создании такой структуры.Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Токаева за идею, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения.

https://ria.ru/20221213/proekt-1838373206.html

https://ria.ru/20221205/yazyk-1836428321.html

россия

астана

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, россия, астана, москва, снг, владимир путин