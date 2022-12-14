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Иран и Китай договорились о разработке нефтегазовых месторождений
Иран и Китай договорились о разработке нефтегазовых месторождений - РИА Новости, 14.12.2022
Иран и Китай договорились о разработке нефтегазовых месторождений
Иран и КНР в ходе визита вице-премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа в Тегеран заключили ряд соглашений о совместной разработке нефтяных и газовых месторождений,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:06
2022-12-14T13:06
2022-12-14T13:06
ибрахим раиси
си цзиньпин
иран
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нефть
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Иран и КНР в ходе визита вице-премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа в Тегеран заключили ряд соглашений о совместной разработке нефтяных и газовых месторождений, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи."В ходе этого визита (вице-премьера Ху Чуньхуа – ред.) с Китаем заключены хорошие соглашения и меморандумы о совместной разработке нефтяных и газовых и месторождений", – цитирует Оуджи агентство IRNA.Во вторник Ху Чуньхуа провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны обсудили визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Эр-Рияд, а также процесс реализации соглашения о стратегическом партнерстве на 25 лет и вопросы сотрудничества в нефтегазовой и инвестиционной сферах.
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ибрахим раиси, си цзиньпин, иран, китай, в мире, экономика, нефть
Ибрахим Раиси, Си Цзиньпин, Иран, Китай, В мире, Экономика, Нефть
Иран и Китай договорились о разработке нефтегазовых месторождений
Глава Миннефти Оуджи: Тегеран и Пекин договорились о разработке нефтегазовых месторождений