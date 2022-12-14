https://ria.ru/20221214/neft-1838569459.html

Иран и Китай договорились о разработке нефтегазовых месторождений

Иран и Китай договорились о разработке нефтегазовых месторождений - РИА Новости, 14.12.2022

Иран и Китай договорились о разработке нефтегазовых месторождений

Иран и КНР в ходе визита вице-премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа в Тегеран заключили ряд соглашений о совместной разработке нефтяных и газовых месторождений,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:06

2022-12-14T13:06

2022-12-14T13:06

ибрахим раиси

си цзиньпин

иран

китай

в мире

экономика

нефть

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Иран и КНР в ходе визита вице-премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа в Тегеран заключили ряд соглашений о совместной разработке нефтяных и газовых месторождений, заявил в среду министр нефти Ирана Джавад Оуджи."В ходе этого визита (вице-премьера Ху Чуньхуа – ред.) с Китаем заключены хорошие соглашения и меморандумы о совместной разработке нефтяных и газовых и месторождений", – цитирует Оуджи агентство IRNA.Во вторник Ху Чуньхуа провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Стороны обсудили визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Эр-Рияд, а также процесс реализации соглашения о стратегическом партнерстве на 25 лет и вопросы сотрудничества в нефтегазовой и инвестиционной сферах.

https://ria.ru/20221213/aviatsiya-1838419647.html

иран

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ибрахим раиси, си цзиньпин, иран, китай, в мире, экономика, нефть