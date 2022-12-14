https://ria.ru/20221214/mrot-1838601487.html

Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей

Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей - РИА Новости, 14.12.2022

Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей

Совет Федерации на заседании в среду одобрили закон, которым в 2023 году МРОТ устанавливается в размере 16 242 рубля. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:35

2022-12-14T14:35

2022-12-14T15:21

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрили закон, которым в 2023 году МРОТ устанавливается в размере 16 242 рубля.В соответствии с документом, "с 1 января 2023 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году".Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, говорится в сопроводительных материалах.

https://ria.ru/20221207/mrot-1836923743.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, мрот, общество, россия, экономика