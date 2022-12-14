https://ria.ru/20221214/mrot-1838601487.html
Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей
Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей
Совет Федерации на заседании в среду одобрили закон, которым в 2023 году МРОТ устанавливается в размере 16 242 рубля. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:35
2022-12-14T14:35
2022-12-14T15:21
совет федерации рф
мрот
общество
россия
экономика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрили закон, которым в 2023 году МРОТ устанавливается в размере 16 242 рубля.В соответствии с документом, "с 1 января 2023 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году".Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, говорится в сопроводительных материалах.
https://ria.ru/20221207/mrot-1836923743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, мрот, общество, россия, экономика
Совет Федерации РФ, МРОТ, Общество, Россия, Экономика
14:35 14.12.2022 (обновлено: 15:21 14.12.2022)
Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей
Совфед одобрил закон об установлении МРОТ на уровне 16 242 рублей в 2023 году
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрили закон, которым в 2023 году МРОТ устанавливается в размере 16 242 рубля.
В соответствии с документом, "с 1 января 2023 года предлагается установить минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3 процента к предыдущему году".
Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы, говорится в сопроводительных материалах.