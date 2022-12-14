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В ДНР не планируют проведение мобилизации - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/mobilizatsiya-1838502758.html
В ДНР не планируют проведение мобилизации
В ДНР не планируют проведение мобилизации - РИА Новости, 14.12.2022
В ДНР не планируют проведение мобилизации
В Донецкой народной республике не проводится мобилизация, такие решения не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:05
2022-12-14T12:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. В Донецкой народной республике не проводится мобилизация, такие решения не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин."Процесса мобилизации в Донецкой народной республике нет, и теперь, если такие решения вдруг будут приняты, то они будут приняты на федеральном уровне в рамках непосредственно центральных органов власти", - сказал он.По словам Пушилина, "пока таких решений нет, и они даже не обсуждаются".Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20221214/uscherb-1838494477.html
https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html
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донецкая народная республика, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин
09:05 14.12.2022 (обновлено: 12:23 14.12.2022)
 
В ДНР не планируют проведение мобилизации

Пушилин: в ДНР мобилизацию не проводят и не планируют

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. В Донецкой народной республике не проводится мобилизация, такие решения не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин.
"Процесса мобилизации в Донецкой народной республике нет, и теперь, если такие решения вдруг будут приняты, то они будут приняты на федеральном уровне в рамках непосредственно центральных органов власти", - сказал он.
Глава ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 07:35В мире
Пушилин оценил ущерб, нанесенный ДНР Украиной
По словам Пушилина, "пока таких решений нет, и они даже не обсуждаются".
Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:45Специальная военная операция на Украине
В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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