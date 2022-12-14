https://ria.ru/20221214/mobilizatsiya-1838502758.html

В ДНР не планируют проведение мобилизации

В ДНР не планируют проведение мобилизации - РИА Новости, 14.12.2022

В ДНР не планируют проведение мобилизации

В Донецкой народной республике не проводится мобилизация, такие решения не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:05

2022-12-14T09:05

2022-12-14T12:23

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. В Донецкой народной республике не проводится мобилизация, такие решения не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин."Процесса мобилизации в Донецкой народной республике нет, и теперь, если такие решения вдруг будут приняты, то они будут приняты на федеральном уровне в рамках непосредственно центральных органов власти", - сказал он.По словам Пушилина, "пока таких решений нет, и они даже не обсуждаются".Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/uscherb-1838494477.html

https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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донецкая народная республика, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, денис пушилин