https://ria.ru/20221214/mobilizatsiya-1838502758.html
В ДНР не планируют проведение мобилизации
В ДНР не планируют проведение мобилизации - РИА Новости, 14.12.2022
В ДНР не планируют проведение мобилизации
В Донецкой народной республике не проводится мобилизация, такие решения не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:05
2022-12-14T09:05
2022-12-14T12:23
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_5e0340c147bb92d5047bbdc1cb38da13.jpg
ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. В Донецкой народной республике не проводится мобилизация, такие решения не обсуждаются, заявил в интервью РИА Новости и.о. главы ДНР Денис Пушилин."Процесса мобилизации в Донецкой народной республике нет, и теперь, если такие решения вдруг будут приняты, то они будут приняты на федеральном уровне в рамках непосредственно центральных органов власти", - сказал он.По словам Пушилина, "пока таких решений нет, и они даже не обсуждаются".Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
https://radiosputnik.ria.ru/20221214/uscherb-1838494477.html
https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795679755_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f0f0c7440fdd0045b576619fc62dd8a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Денис Пушилин
09:05 14.12.2022 (обновлено: 12:23 14.12.2022)
В ДНР не планируют проведение мобилизации
Пушилин: в ДНР мобилизацию не проводят и не планируют