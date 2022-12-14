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В России создали алгоритм, "ускоряющий" городской транспорт - РИА Новости, 14.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221214/miigaik-1838386346.html
В России создали алгоритм, "ускоряющий" городской транспорт
В России создали алгоритм, "ускоряющий" городской транспорт - РИА Новости, 14.12.2022
В России создали алгоритм, "ускоряющий" городской транспорт
Новый алгоритм для повышения точности логистических расчетов создали ученые МИИГАиК. По их словам, разработка позволит упростить городскую логистику за счет... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T05:00
2022-12-14T05:00
наука
навигатор абитуриента
россия
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
университетская наука
москва
транспорт
общественный транспорт
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новый алгоритм для повышения точности логистических расчетов создали ученые МИИГАиК. По их словам, разработка позволит упростить городскую логистику за счет оптимизации маршрутов и более эффективного проектирования транспортной системы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.В сервисах логистических расчетов сегодня, по словам специалистов, как правило, не учитывается то, что движения "туда" и "обратно" имеют разную протяженность. Эта асимметрия задает ряд требований к развитию транспортной инфраструктуры, которые не всегда учитываются на практике, объяснили ученые.Команда специалистов Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) предложила новый способ расчета транспортной доступности для любого вида объектов. Предложенный математический аппарат, по словам авторов, позволит полностью учитывать асимметрию пути при создании маршрута и значительно повысить точность расчетов при проектировании транспортных систем.Предложенный метод расчета, как объяснили создатели, позволит облегчить работу не только социальных служб, но и коммерческих систем, таких как курьерские службы доставки.Новая разработка, по словам ученых, в перспективе станет ключевым инструментом моделирования транспортных потоков, маршрутов общественного транспорта, логистических цепочек поставок, доступности ключевых социальных объектов."Наше решение рассчитано на масштабирование на федеральном уровне. Алгоритм может быть использован как самостоятельно, так и для расчета интегральных показателей транспортной доступности в различных регионах", – подчеркнул Курлов.В основе предложенной системы лежат современные методы статистики и геоинформатики, а также ряд алгоритмов обработки данных, разработанных в МИИГАиК ранее, отметили специалисты.Дальнейшая задача научного коллектива – внедрение нового инструмента в проектирование транспортных систем как на территориях городских агломераций, так и за их пределами.
https://ria.ru/20220914/miigaik-1813745880.html
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навигатор абитуриента, россия, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), университетская наука, москва, транспорт, общественный транспорт
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Университетская наука, Москва, Транспорт, Общественный транспорт
05:00 14.12.2022
 

В России создали алгоритм, "ускоряющий" городской транспорт

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАД
Автомобильное движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Новый алгоритм для повышения точности логистических расчетов создали ученые МИИГАиК. По их словам, разработка позволит упростить городскую логистику за счет оптимизации маршрутов и более эффективного проектирования транспортной системы. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
В сервисах логистических расчетов сегодня, по словам специалистов, как правило, не учитывается то, что движения "туда" и "обратно" имеют разную протяженность. Эта асимметрия задает ряд требований к развитию транспортной инфраструктуры, которые не всегда учитываются на практике, объяснили ученые.
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Команда специалистов Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) предложила новый способ расчета транспортной доступности для любого вида объектов. Предложенный математический аппарат, по словам авторов, позволит полностью учитывать асимметрию пути при создании маршрута и значительно повысить точность расчетов при проектировании транспортных систем.
"В случае социального транспорта, например, скорой помощи, несколько минут могут играть решающую роль для сохранения человеческой жизни. Мы можем оптимизировать время в пути в обоих направлениях в среднем на 10-15 минут", – объяснил заведующий научно-исследовательской лабораторией "Лаборатория городских технологий и пространственного развития" МИИГАиК Алексей Курлов.
Предложенный метод расчета, как объяснили создатели, позволит облегчить работу не только социальных служб, но и коммерческих систем, таких как курьерские службы доставки.
© Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК

Геополе абсолютных значений различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из эталонного набора.

Геополе абсолютных значений различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из эталонного набора
1 из 3

Геополе абсолютных значений различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из эталонного набора.

© Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК
© Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК

Геополе значений отрицательных различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из эталонного набора.

Геополе значений отрицательных различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из эталонного набора
2 из 3

Геополе значений отрицательных различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из эталонного набора.

© Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК
© Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК

Геополе значений положительных различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из контрольного набора.

Геополе значений положительных различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из контрольного набора
3 из 3

Геополе значений положительных различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из контрольного набора.

© Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК
1 из 3

Геополе абсолютных значений различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из эталонного набора.

© Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК
2 из 3

Геополе значений отрицательных различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из эталонного набора.

© Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК
3 из 3

Геополе значений положительных различий между прямыми и обратными маршрутами между точками выборки и ближайшими точками из контрольного набора.

© Лаборатория городских технологий и пространственного развития МИИГАиК
Новая разработка, по словам ученых, в перспективе станет ключевым инструментом моделирования транспортных потоков, маршрутов общественного транспорта, логистических цепочек поставок, доступности ключевых социальных объектов.
"Наше решение рассчитано на масштабирование на федеральном уровне. Алгоритм может быть использован как самостоятельно, так и для расчета интегральных показателей транспортной доступности в различных регионах", – подчеркнул Курлов.
В основе предложенной системы лежат современные методы статистики и геоинформатики, а также ряд алгоритмов обработки данных, разработанных в МИИГАиК ранее, отметили специалисты.
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НаукаНавигатор абитуриентаРоссияМосковский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)Университетская наукаМоскваТранспортОбщественный транспорт
 
 
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