Рейтинг@Mail.ru
"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/makron-1838729546.html
"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети
"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 14.12.2022
"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети
Высказывание президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России вызвало возмущение у пользователей Twitter. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:50
2022-12-14T22:57
в мире
владимир путин
россия
франция
украина
twitter
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837852452_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_25e3d0eb538ae73c9233998f60cbd54f.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Высказывание президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России вызвало возмущение у пользователей Twitter.В твите французский лидер призвал международных партнеров выступить единым фронтом против России, чтобы заставить Москву прекратить удары по Украине. Большинство комментаторов в ответ указали, что Франция несет ответственность за Украину, которая не выполняла Минские соглашения."Мы за Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!" — заявил пользователь."А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие", — высказался второй."С момента заключения Минских соглашений США и Европа все спланировали. Хватит обвинять во всем русских", — отметил еще один комментатор."Елисейский дворец и Министерство иностранных дел не сделали ничего, чтобы избежать этого конфликта, даже наоборот, вы не уважали Минские соглашения", — заметил другой."Напомните нам еще раз, какие обязательства взяла на себя Франция? Мы несем большую ответственность за происходящее! Попытка договориться о прекращении боевых действий — меньшее, что вы можете сделать для украинцев", — посоветовал читатель."Если бы вы не были ленивым педантом, который только говорит, что делал свою работу и выполнял Минские соглашения, ничего бы этого не произошло", — добавил пользователь."А как же Минские соглашения? Резня со стороны киевского режима? Коррупция, ложь и бесчинства со стороны Запада? Россия — это щит Европы и всего мира", — подытожил комментатор.В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а Киев начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они, в частности, предусматривали проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.В начале 2022 года ситуация в ДНР и ЛНР серьезно осложнилась — и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России. Как отмечал Путин, это воссоединение должно было произойти раньше, но в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса и было невозможно полностью разобраться в происходящих событиях.
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838622366.html
https://ria.ru/20221212/merkel-1838199814.html
https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838585021.html
https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838486292.html
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838395079.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0b/1837852452_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ea706bddd05df0192830ce4cc1d99f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, франция, украина, twitter, эммануэль макрон
В мире, Владимир Путин, Россия, Франция, Украина, Twitter, Эммануэль Макрон
20:50 14.12.2022 (обновлено: 22:57 14.12.2022)
 
"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети

Пользователи Twitter обвинили Макрона в бездействии после подписания Минских соглашений

© РИА Новости / Павел БедняковПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Высказывание президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России вызвало возмущение у пользователей Twitter.
В твите французский лидер призвал международных партнеров выступить единым фронтом против России, чтобы заставить Москву прекратить удары по Украине. Большинство комментаторов в ответ указали, что Франция несет ответственность за Украину, которая не выполняла Минские соглашения.
Военнослужащие Железнодорожных войск России ведут техническую разведку путей на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 15:38
Американский полковник расшифровал сигнал США Путину насчет Украины
"Мы за Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!" — заявил пользователь.
"А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие", — высказался второй.
"С момента заключения Минских соглашений США и Европа все спланировали. Хватит обвинять во всем русских", — отметил еще один комментатор.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 22:17
GT: признание Меркель по Украине показало истинное отношение к России
"Елисейский дворец и Министерство иностранных дел не сделали ничего, чтобы избежать этого конфликта, даже наоборот, вы не уважали Минские соглашения", — заметил другой.
"Напомните нам еще раз, какие обязательства взяла на себя Франция? Мы несем большую ответственность за происходящее! Попытка договориться о прекращении боевых действий — меньшее, что вы можете сделать для украинцев", — посоветовал читатель.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 13:54
Во Франции отменили приговор мужчине, изобразившему Макрона в виде Гитлера
"Если бы вы не были ленивым педантом, который только говорит, что делал свою работу и выполнял Минские соглашения, ничего бы этого не произошло", — добавил пользователь.
"А как же Минские соглашения? Резня со стороны киевского режима? Коррупция, ложь и бесчинства со стороны Запада? Россия — это щит Европы и всего мира", — подытожил комментатор.
В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а Киев начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они, в частности, предусматривали проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 04:19
Французский политик раскритиковал "безумца" Макрона за помощь Украине
В начале 2022 года ситуация в ДНР и ЛНР серьезно осложнилась — и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России. Как отмечал Путин, это воссоединение должно было произойти раньше, но в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса и было невозможно полностью разобраться в происходящих событиях.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 16:48
Макрон и Зеленский обсудили мирный план по Украине
 
В миреВладимир ПутинРоссияФранцияУкраинаTwitterЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала