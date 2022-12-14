https://ria.ru/20221214/makron-1838729546.html
"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети
"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 14.12.2022
"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети
Высказывание президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России вызвало возмущение у пользователей Twitter. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T20:50
2022-12-14T20:50
2022-12-14T22:57
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Высказывание президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России вызвало возмущение у пользователей Twitter.В твите французский лидер призвал международных партнеров выступить единым фронтом против России, чтобы заставить Москву прекратить удары по Украине. Большинство комментаторов в ответ указали, что Франция несет ответственность за Украину, которая не выполняла Минские соглашения."Мы за Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!" — заявил пользователь."А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие", — высказался второй."С момента заключения Минских соглашений США и Европа все спланировали. Хватит обвинять во всем русских", — отметил еще один комментатор."Елисейский дворец и Министерство иностранных дел не сделали ничего, чтобы избежать этого конфликта, даже наоборот, вы не уважали Минские соглашения", — заметил другой."Напомните нам еще раз, какие обязательства взяла на себя Франция? Мы несем большую ответственность за происходящее! Попытка договориться о прекращении боевых действий — меньшее, что вы можете сделать для украинцев", — посоветовал читатель."Если бы вы не были ленивым педантом, который только говорит, что делал свою работу и выполнял Минские соглашения, ничего бы этого не произошло", — добавил пользователь."А как же Минские соглашения? Резня со стороны киевского режима? Коррупция, ложь и бесчинства со стороны Запада? Россия — это щит Европы и всего мира", — подытожил комментатор.В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а Киев начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они, в частности, предусматривали проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.В начале 2022 года ситуация в ДНР и ЛНР серьезно осложнилась — и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России. Как отмечал Путин, это воссоединение должно было произойти раньше, но в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса и было невозможно полностью разобраться в происходящих событиях.
https://ria.ru/20221214/ukraina-1838622366.html
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в мире, владимир путин, россия, франция, украина, twitter, эммануэль макрон
В мире, Владимир Путин, Россия, Франция, Украина, Twitter, Эммануэль Макрон
20:50 14.12.2022 (обновлено: 22:57 14.12.2022)
"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети
Пользователи Twitter обвинили Макрона в бездействии после подписания Минских соглашений
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Высказывание президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России вызвало возмущение у пользователей Twitter.
В твите французский лидер призвал международных партнеров выступить единым фронтом против России, чтобы заставить Москву
прекратить удары по Украине
. Большинство комментаторов в ответ указали, что Франция несет ответственность за Украину, которая не выполняла Минские соглашения.
"Мы за Путина
. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США
и потакать Зеленскому!" — заявил пользователь.
"А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие", — высказался второй.
"С момента заключения Минских соглашений США и Европа
все спланировали. Хватит обвинять во всем русских", — отметил еще один комментатор.
"Елисейский дворец и Министерство иностранных дел не сделали ничего, чтобы избежать этого конфликта, даже наоборот, вы не уважали Минские соглашения", — заметил другой.
"Напомните нам еще раз, какие обязательства взяла на себя Франция? Мы несем большую ответственность за происходящее! Попытка договориться о прекращении боевых действий — меньшее, что вы можете сделать для украинцев", — посоветовал читатель.
"Если бы вы не были ленивым педантом, который только говорит, что делал свою работу и выполнял Минские соглашения, ничего бы этого не произошло", — добавил пользователь.
"А как же Минские соглашения? Резня со стороны киевского режима? Коррупция, ложь и бесчинства со стороны Запада? Россия — это щит Европы и всего мира", — подытожил комментатор.
В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики
объявили о независимости, а Киев
начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они, в частности, предусматривали проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса
. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.
В начале 2022 года ситуация в ДНР
и ЛНР серьезно осложнилась — и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
состоялись референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России. Как отмечал Путин, это воссоединение должно было произойти раньше, но в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса и было невозможно полностью разобраться в происходящих событиях.