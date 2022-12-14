https://ria.ru/20221214/makron-1838729546.html

"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети

"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 14.12.2022

"Мы за Путина!" Пост Макрона о России разозлил пользователей Сети

Высказывание президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России вызвало возмущение у пользователей Twitter. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T20:50

2022-12-14T20:50

2022-12-14T22:57

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Высказывание президента Франции Макрона о необходимости объединиться против России вызвало возмущение у пользователей Twitter.В твите французский лидер призвал международных партнеров выступить единым фронтом против России, чтобы заставить Москву прекратить удары по Украине. Большинство комментаторов в ответ указали, что Франция несет ответственность за Украину, которая не выполняла Минские соглашения."Мы за Путина. Франция на стороне России, мы не хотим быть мальчиком на побегушках для США и потакать Зеленскому!" — заявил пользователь."А вы не забыли, кто виноват в конфликте? Вы ничего не сделали для выполнения Минских соглашений. Этого можно было бы избежать, но теперь вы несете ответственность за происходящие", — высказался второй."С момента заключения Минских соглашений США и Европа все спланировали. Хватит обвинять во всем русских", — отметил еще один комментатор."Елисейский дворец и Министерство иностранных дел не сделали ничего, чтобы избежать этого конфликта, даже наоборот, вы не уважали Минские соглашения", — заметил другой."Напомните нам еще раз, какие обязательства взяла на себя Франция? Мы несем большую ответственность за происходящее! Попытка договориться о прекращении боевых действий — меньшее, что вы можете сделать для украинцев", — посоветовал читатель."Если бы вы не были ленивым педантом, который только говорит, что делал свою работу и выполнял Минские соглашения, ничего бы этого не произошло", — добавил пользователь."А как же Минские соглашения? Резня со стороны киевского режима? Коррупция, ложь и бесчинства со стороны Запада? Россия — это щит Европы и всего мира", — подытожил комментатор.В 2014 году после госпереворота на Украине Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости, а Киев начал против них военную операцию. Урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, подписанные в феврале 2015-го. Они, в частности, предусматривали проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Но киевские власти откровенно саботировали выполнение этого плана.В начале 2022 года ситуация в ДНР и ЛНР серьезно осложнилась — и 24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", а конечной целью — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В конце сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, по итогам которых эти территории вошли в состав России. Как отмечал Путин, это воссоединение должно было произойти раньше, но в 2014 году Москва еще до конца не чувствовала настроения жителей Донбасса и было невозможно полностью разобраться в происходящих событиях.

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838622366.html

https://ria.ru/20221212/merkel-1838199814.html

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https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838486292.html

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в мире, владимир путин, россия, франция, украина, twitter, эммануэль макрон